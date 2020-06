Årets første badevannprøver klare: – Fritt fram å bade!

Det er tatt badevannprøver godt innafor kriteriene. Nysgjerrig på badeplasser i Re før og nå? Det kan du lese mer om i sommermagasinet!

Miljøretta helsevern tar prøver av badevann i Re: Grorudvannet, Langevann, Merkedammen, og tidligere Re-territorium på Snekkestad og Sandsletta.

Årets første badevannprøver ble tatt i begynnelsen av sist uke, og resultatene er klare helt på tampen av uka: Alle de ovenfornevnte får godt og vel godkjent.

Ikke alle badevann testes

Men hvorfor er et populært badevann som for eksempel Sjuevannet / Revåvannet ikke på lista over prøvetaking? Les mer om flere badeplasser i Re i sommermagasinet.

– Det stemmer at det ikke tas ut prøver ved Sjuevannet / Revåvannet, forteller Monika Berg Kullander ved Miljøretta helsevern og forklarer:

– I hovedsak tas det prøver på badeplasser som er tilrettelagte av kommunen.

– Vi veit at det er mange steder der befolkningen bader, men som ikke er en del av prøvetakingsprogrammet vårt.

Veldig liten smitterisiko ved bading

Det er ifølge Helsedirektoratet fritt fram å bade i sommer. Så lenge folk som er sjuke holder seg hjemme og avstandskravet overholdes, er smitterisikoen lav, forteller assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad til NRK.

Han er ikke spesielt bekymra for det man kan kalle sommeraktiviteter, som å bade eller spise softis, i korona-tid:

All vassing og bading er forbundet med veldig liten smitterisiko. Og serveringssteder skal følge strenge restriksjoner for å forebygge smitte.

I tillegg må folk fortsette å vaske hender, pluss alt det andre vi er blitt vant med i denne tida.

Hjemmesommer i korona-tid

Sommer i korona-tid betyr for mange å bli enda bedre kjent med eget hjemsted, Re.

Vi har samla noen tips til en fin Re-sommer, med kortreiste toppturer og badeturer.

