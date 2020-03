Ikke dra på dynga om dagen, hvis ikke du absolutt må

Gjenvinningstasjonene holder åpent, men det er for å dekke behovet for dem som måtte trenge det – ikke alle og enhver. Det har til og med dukka opp folk i karantene her, forteller Vesar.

Det gjøres tiltak mot korona-viruset på gjenvinningstasjonene rundt om i landet. Vesars gjenvinningstasjoner holder åpent, men det er ikke fritt fram lenger:

– Ikke besøk gjenvinningstasjonen dersom det ikke er nødvendig, sier kommunikasjonssjef Kaia Ross Lind i Vesar.

– Viktig at folka våre holder seg friske

Enn så lenge holder stasjonene åpent for å dekke behovet for de som måtte trenge det.

– I den situasjonen vi er i i dag med smittespredning, er det viktig at avfallsordningen fungerer og at både renovatører og driftspersonell på stasjonene holder seg friske.

For de som besøker Vesars gjenvinningsstasjoner er det iverksatt flere tiltak for å forhindre smittespredning blant både kunder og ansatte:

Det oppfordres til at man kun benytter stasjoner om det er helt nødvendig.

Personer som sitter i karantene eller som har forkjølelsesymptomer er ikke ønsket på stasjonen.

Besøkende må holde god avstand til øvrige kunder og ansatte, på minst en meter.

Det er kun mulig å betale med kort i denne perioden.

Dersom det er stor pågang, vil biler bli sluppet inn puljevis.

Det er iverksatt ekstra generelle hygiene- og renholdtiltak på stasjonene.

Innrømmer karantene-brudd

– Vi har opplevd at det har kommet folk som sier de sitter i karantene. Det er selvfølgelig ikke greit, det er meldt om at brudd på karantenereglene skal straffes strengt, understreker kommunikasjonssjefen.

– Reglene må selvfølgelig også overholdes ved besøk på gjenvinningstasjonen.

Det beste er om så få som mulig nå benytter seg av tilbudet i disse korona-tider.

Må du, så planlegg besøket godt

Dersom du må besøke gjenvinningstasjonen, så planlegg besøket godt, er rådet. Sorter avfallet på forhånd, slik at besøket går så raskt og smidig som mulig.

Du bør også påregne god tid, da bilene slippes inn puljevis for å forhindre mange inne på stasjonen av gangen.

– Det har fram til nå ikke vært nedgang i besøkende på gjenvinningstasjonene.

