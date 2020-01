Ramnes håndball stiller seg bak kritikken av finalearena

Også Ramnes IFs håndballgruppe trekker sitt lag, hvis ikke finalene flyttes til en annen arena.

Den ene klubben etter den andre trekker sin deltakelse i finaleturneringa for regionen.

Ramnes håndball tok sin styrebeslutning i går kveld, torsdag 9. januar 2020.

«Et syn Ramnes håndball ikke kan stille seg bak»

Dette er uttalelsen leder av Ramnes håndball sendte til Region sør torsdag kveld:

«Ramnes IF har fulgt diskusjonen rundt valget av Oslofjord Convention Center som arena for finalene i Region Sør Cup. Vi stiller oss bak de andre klubbene.

Ramnes IF er svært kritiske til valget av denne arenaen med bakgrunn i den informasjonen som har kommet fram rundt eieren Brunstad sitt syn på seksualdrift og homofili.

Dette er ikke et syn som verken Ramnes håndball eller regionen kan stille seg bak.

Trekker laget hvis ikke det byttes arena

Vi finner det kritikkverdig at regionen stiller oss klubber i en slik situasjon.

Tanken rundt arrangementet Final Four og innholdet i det stiller vi oss positive til, men vi håper virkelig at regionen tar den massive kritikken fra klubbene til etterretning og flytter arrangementet til en annen arena.

Opprettholdes Oslofjord Convention Center som arena ønsker vi å trekke vårt J13 lag fra finalespillet i Region sør cup. Vi stiller selvfølgelig til finalespill hvis arrangementet flyttes til en mer egnet arena.»

Brevet er underskrevet av Ingrid Hallenstvedt, leder Ramnes håndball, på vegne av styret.

Klar fordømmelse av homofili

Brunstad Christian Church skriver på sin internasjonale misjonsside:

«Seksualdriften vår er ikke en synd. Men seksuelt begjær utenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne er det Bibelen kaller «lyster», og å gi etter for dem er synd.

Dette inkluderer sex før ekteskapet, utenomekteskapelig sex, å leve ut urene seksuelle tanker, pornografi – og å praktisere homofili.»

– Lei oss for framstillingen

Pressekontakt Berit Hustad Nilsen i BCC sier til NRK Vestfold og Telemark at de ikke anser seg som part i denne saken fordi Oslofjord Convention Center er et selvstendig selskap med eget styre.

– Vi er lei oss hvis det framstilles som om vi dømmer andre for sine valg. Vi vil aldri kreve at andre skal dele, eller leve etter, vårt syn i samlivsetiske spørsmål.

Sales Manager ved Oslofjord Convention Center, Gunnar Fosseng har 164 landskamper for det norske landslaget i håndball. Han sier til NRK Vestfold og Telemark at Oslofjord Convention Center er åpen for alle.

– På Oslofjord tolererer vi ikke diskriminering knyttet til rase, tro, legning, kjønn eller andre personlige forhold. Det gjelder både for ansatte og for gjester.

Endelig beslutning tas til helga

Rekken er lang over klubber som stiller seg bak kravet om å bytte arena. Det vi bare bli en snau håndfull lag som stiller, ifølge anslag rundt om i lokalavisene.

Den endelige avgjørelsen – om Norges håndballforbund flytter finaleturneringa eller ikke – skal tas under et styremøte denne helga, under EM i Trondheim.