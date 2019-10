Klar for en skrekkelig bra fest?

Stange gjestegård er kanskje den mest idylliske plass på jord, men til helga skal det bli den skumleste – med kirkegård, skummelt bra dansemusikk, og ikke minst en skrekklabyrint for de mest hardbarka Halloween-gjestene.

Stange gjestegård er stedet for dåp, konfirmasjon, bryllup, bursdag og fest. Det er mange som har hyggelige minner herfra.

Men til helga skal den idylliske gjestegården i Ramnes, med den kjente labyrinten, bli omgjort til grøss og gru.

Skummelt bra dansemusikk

Susanne Kittelsen og Kristian Laszlo trekker i trådene for Halloween-festen lørdag 2. november. Og da er selvfølgelig den kjente labyrinten med i planene:

Der blir det lyder og skremming, som venner og kjente fra det lokale treningssenteret står for, forteller initiativtaker til grøsserfesten Susanne, også kjent som DJ Suzifrost.

Med DJ Kristian og enda to DJ-er til på laget, blir dette et gjennomført event med skikkelig lyd og lys.

– Det blir også skummelt bra dansemusikk på låven!

Fra landlig idyll til skrekk, grøss og gru

På veien til labyrinten ligger den lille, koselige jordbettan som vertskapet til vanlig dyrker egne, kortreiste krydderplanter og grønnsaker på.

Til helga blir det noe helt annet, nemlig en kirkegård. – Her blir det gravstøtter og helt sikkert noen levende lik, røper Susanne.

Og fra trærne som fram til nylig bød på innbydende frukt, drysser de siste gule løvene ned på bakken om dagen.

Naturen hjelper til med kulissene, og Susanne og Kristian sørger for resten, sammen med gode venner som liker å kle seg ut og finne på sprell:

– Vi veit at dette er kanskje den mest idylliske plassen på jord til vanlig, men nå i høstmørket skal vi klare å snu på det. Mohahaa!

Tattis for alle som har lyst

Og for de som vil ta den helt ut: Et tatoveringsstudio kommer for å tatovere de som vil. Når sjøl Re-ordføreren har gjort det, hvem kan ikke da gjøre det?

Folk må gjerne kle seg ut, og de må gjerne komme tidlig. For det skjer noe helt fra klokka 17.00: Tatovering, skrekklabyrint, grøsserfilm på storskjermer, åpen bar, med mer. Men radarparet vil ikke røpe alt.

Det lønner seg å komme tidlig for å få med seg alt, og ikke minst sikre seg plass: – Vi har plass til åtti stykker, og i tillegg til litt forhåndssalg blir det billetter i døra – ei knirkete, gammal låvedør, selvfølgelig.

– Supert at det skjer mer i bygda vår!

– Vi har spredd det så godt vi kan, og får massevis av gode tilbakemeldinger av de vi har snakka med. Vi tror det kommer bra med folk.

– Mange mener det er supert at det skjer mer i bygda vår – og dette blir så bra!, sier Halloween-arrangørene energisk.

Vertskapet på Stange gjestegård gleder seg til å huse noe ganske annet enn de til vanlig gjør, forteller Irene Stange til ReAvisa.

– Vi har veldig lyst til å stelle i stand flere fester. Vi har hatt suksess med pub her innimellom, med livemusikk av lokale musikere, åpen bar, og god stemning.

– Neste nå blir 29. november, og da er det bare å komme for alle som har lyst!

Det blir fest – uansett vær!

Men først av alt står halloween-festen på programmet.

Her er det 20-årsgrense, – og hvis det blir regnvær, sier Kristian, – gjør det bare «kulissene» enda skumlere.

– Skulle det regne, sørger vi for gratis utlån av paraplyer.

