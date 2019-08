Leserinnlegg: Hvordan blir det å slå våre pjalter sammen?

Innbyggere i Re lurer på hvordan det blir å slå seg sammen med Tønsberg. Mange er positive, andre er skeptiske, og noen foretrekker Holmestrand. Vi fra Vear har gjort det, og erfaringene er positive, skriver Kirsti Nilsson Søyland i dette leserinnlegget.

Tønsberg og Re Høyre har startet dørbank i Re. Flere innbyggere uttrykker – naturlig nok – usikkerhet om hvordan en sammenslåing blir.

Blir vi glemt og blir vi en utkant? Hvordan blir tilbudet for eldre, barn og unge, og hvordan blir det med eiendomsskatten?

Vi er flere fra Vear som banker dører i Re. Vi er interessert i å bli bedre kjent, og vi forstår usikkerheten knyttet til det ukjente. Og, kanskje kan vi også være en betryggende faktor?

Vi har jo faktisk nylig erfaring med å slå oss sammen med Tønsberg! For de som fulgte vår sak vet at Vear ble del av den største grensejusteringen i Norge i nyere tid, da vi ble en del av Tønsberg 01.01.2017.

Vi hadde et godt utgangspunkt i lokalbefolkningen fordi så mange var positive til Tønsberg som byen vår, lokalavisa vår, det gode jobbmarkedet, og der vi har det hyggelig med gode opplevelser. Vi heiet fram byen og kommunen, og sjekket fakta for å synliggjøre de mange styrkene til Tønsberg!

De som fulgte med, vet at det måtte et innbyggeropprør til for å lykkes fordi Stokkes politikere ville ha oss med til Sandefjord. Jeg var for første gang i mitt liv – sammen med andre – en aksjonist.

Men nå er heldigvis opprøret på Vear en saga blott. Vi er vel forlikte, og folk på Vear har grunn til å smile. Vi har blitt særs godt mottatt i Tønsberg, og politikere har holdt det de lovet!

Nytt sykehjem på Hogsnes er vedtatt og byggingen starter til høsten. Skolen blir pusset opp og skal nå utbygges fordi vi har fått mange flere elever. Næringslivet ønsker å etablere seg her, nye boligområder er under utvikling, de gamle og hullete veiene har fått ny asfalt, og husprisene øker.

Vårt område har steget i attraktivitet i betydelig grad! Og til og med kloakken renner nå riktig vei – etter at det hele måtte snus!

Samtidig har vi også utfordringer. Vi har store trafikkale utfordringer som må løses, og det haster. Tønsberg/Re Høyre har utarbeidet eget lokalt program som omtaler dette spesifikt, og vi vet det er politisk støtte i Tønsberg for å løse Hogsnesbakken og at ny fastlandsforbindelse ikke skal ødelegge Vear med økt trafikk.

Så langt har sammenslåingsarbeidet mellom Re og Tønsberg vært preget av raushet. Det er raust å ikke la kjøttvekta telle, men la alle partier ha èn stemme hver i Fellesnemnda.

En slik raushet betinger selvfølgelig at tilliten ivaretas. Økonomisk får den nye kommunen mange prioriteringer som må tas. Re har med seg en betydelig gjeld som den nye kommunen må ta ansvar for. Samtidig har Re med seg verdier i form av nytt helsehus, nytt bibliotek og ny ungdomsskole.

Mange jobber hardt for at den nye kommunen skal ta med seg det beste fra begge kommuner, og samarbeidsklimaet er bra. Vi får nye muligheter ved større fagmiljøer i kommunen sammen med stordriftsmuligheter, og et mye større samlet areal med nye muligheter for å danne både nye arbeidsplasser og boligområder.

Og vi trenger et hyppigere kollektivtilbud mellom Re og byen.

Jeg tror ikke Res innbyggere trenger å være bekymret for at de skal bli glemt. Vi på Vear opplevde ikke at det skjedde med oss, men vi ser viktigheten av å engasjere seg. Det er lov å påvirke – og gjerne med positive virkemidler og forslag til løsninger – i stedet for kun å kritisere.

Vi fra gamle Innbyggerlista som gikk inn i Høyre, vil jo ikke glemme Vear. Samtidig skal vi også fokusere på hele kommunen. Politikere fra Re og andre innbyggere som brenner for noe, vil selvfølgelig bli viktige bidragsytere inn i det nye.

Så får vi minne hverandre på at vi skal bygge noe nytt sammen i en ny helhet, og ikke la de gamle grensene bli overstyrende eller at vi som politikere blir for navlebeskuende.

DERFOR: Re + Tønsberg = sant, står det i Høyres lokale program for Re. På Vear har vi trua!

Kirsti Nilsson Søyland, Tønsberg og Re Høyre.