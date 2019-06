Fullt trøkk med Trine Rein og Storbandet Fokus

I kveld inntok selveste Trine Rein scenen sammen med vårt lokale storband.

Det har helt tydelig blitt øvd og øvd fram til sommerkonserten i Foynhagen onsdag 5. juni.

For det aller meste satt som støpt når Storbandet Fokus tok turen fra sin faste base på Re videregående skole og til by’n.

Gikk som på skinner

Først var det noen instrumentallåter, før Lena Grøtterød kom som første gjestevokalist.

Så ble kveldens største stjerne introdusert: Trine Rein.

Sjøl om orkesteret snubla inn i den første låta, var det bare unntaket som bekrefter regelen: Storbandet Fokus har peiling på hva de driver med.

For etter en omstart, gikk det som på skinner hele veien ut.

Og apropos skinner – Trine Rein starta like greit med sin aller største hit: Just missed the train.

– Pussig nok blir jeg forfulgt av låter om tog, forteller Trine Rein. Hun starta å synge i et danseband, der hun digga å synge Long train running.

Så da tok hun og storbandet like så godt den også.

«Det hadde vært skikkelig gøy å synge med et storband»

Og hvordan havna sangstjerna her, på scenen sammen med et amatørorkester?

– Som det meste her i livet, så var også det bare tilfeldigheter, forteller Trine.

Det hele har utspring i hennes Stjernekamp-deltakelse på NRK TV:

– Der sa jeg, da sjangeren var storband, at det hadde vært skikkelig gøy å synge med et storband. Da kom det kjapt en forespørsel, sier hun og ler.

Før hun introduserer samme låta som hun sang på TV, – bare nå skal vi spille HELE!, sier Trine til applaus fra publikum.

Så kom Deedle’s blues i fullgod fullversjon.

Gjorde skikkelig stas på dirigenten

Sjøl om Trine Rein var den store etablerte stjerna denne kvelden, var det 17 amatørmusikere som skal ha all ære for å følge opp stemmeprakten.

Og det var også en mer lokal stjerne på gølvet som ble hedret:

– Dette står ikke på programmet, bryter Trygve Sivertsen inn, og røper etter hvert at Øyvind Pedersen, dirigent gjennom tjue år, skal hedres.

– Tenk, vi har hatt samme dirigent i alle disse åra, det er ikke mange storband som kan skilte med!

– Og Øyvind har på disse åra tilbakelagt strekningen Re – Nordkapp, eller Re – Roma om du vil – hele tredve ganger! For denne hedersmannen bor på Geithus og har et stykke å kjøre for å holde orden på oss hver onsdagskveld.

Og for en heder, ære og stas det ble gjort på dirigenten:

Et flott maleri av Stein Smaaskjær ble avduket til et gisp fra salen og et stort smil fra hovedpersonen – og motivet på maleriet – sjøl.

