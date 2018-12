Blågjengen samla ei full Ramnes kirke til julekonsert

RAMNES: Blågjengen med gjester spilte og sang jula inn sammen med ei fullsatt kirke.

Konserten var veldig variert med fine musikk- og sanginnslag, og allsang av kjente og kjære julesanger.

Blågjengen starta med en nydelig versjon av ”Mitt hjerte alltid vanker”, før de fortsatte med ”Walking in the air” med Kristine Gulbrandsen som solist på klarinett.

Mange og lange applauser

Det er tydelig at Blågjengen koser seg med musikken, og noen ganger gnistrer og svinger det; noe publikum satte skikkelig pris på i form av mange og lange applauser.

Ann-Cathrin Didriksen Storli sang ”Home for Christmas” og gospelen ”Go Tell it on the Mountain”. Den siste svingte det skikkelig av, med akkompagnement av Truls Gran på piano.

Blågjengen fortsatte med ”Frosty the snowman”, før Truls spilte til allsang med ”En stjerne skinner i natt”.

Solodebut på julekonserten

Ann-Cathrin Didriksen Storli sang Halvdan Sivertsens nydelige ”Nordnorsk Julesalme», til toner av Blågjengen. Deretter kom en swingende ”All I want for Christmas is you», før Truls Gran briljerte på orgel med «Glade jul/Joy to the World”.

Deretter var allsang: ”Vi tenner våre lykter”, før årest solistgjest på ”O Helga Natt” Trygve Mørken ble presentert for sin solodebut. Og Trygve klarte seg meget bra, akkurat som sine forgjengere.

Så nå er spørsmålet: Hvem tar neste opptreden?

Vel blåst Blågjengen!

Blågjengen, under sin dirigent Nicklas Bredahl, avslutta kvelden med ”Deiig er Jorden”.

Vel blåst Blågjengen, med dyktige solister. Vi gleder oss allerede til neste års julekonsert!

