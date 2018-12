Spilte jula inn i Undrumsdal: – Fin møteplass for bygda

UNDRUMSDAl: For tre år siden, da Ann-Karin Joberg ble medlem av menighetsrådet, bestemte hun seg for sammen med Therese Bruserud å arrangere en julekonsert. Og hvis man har gjort det to ganger, er det plutselig en tradisjon.

– Grunnidéen er at musikere i Undrumsdal kan komme sammen og vise hvordan musikk de spiller, forteller Ann-Karin noen timer før konserten.

Hun stabler lussekatter oppi en kurv, og forklarer at julekonserten alltid har vært på Santa Lucia, og at det hvert år har blitt servert lussekatter til de som kommer.

Og kommet – det har folk gjort:

En møteplass for hele bygda

– Det har vært mellom halvfull og full kirke på konsertene, men ikke så full at folk ikke får plass, altså.

Da ReAvisa var innom konserten var det ikke mange ledige sitteplasser.

Det er både undrumsdølinger, men også andre reeinger som deltar i julekonserten. Ragnhild Christophersen, sognepresten i Undrumsdal, var konferansier. Jubilantene i Ramnes og Våle Orkesterforening spilte også.

– Ramnes og Våle Orkesterforening er utrolig flotte å samarbeide med, skryter Ann-Karin.

– Og de bidrar mye. For eksempel så spiller jo Frikk Ormestad Larsen xylofon, og på julekonserten får han muligheten til å spille med et orkester.

Musikere fra hele Re kan samles på julekonserten i Undrumsdal kirke, men Ann-Karin ser også på denne konserten som en gylden møteplass for de ny innflyttede og resten av bygda:

– Det er jo mange som har flytta hit, og dette kan være en fin møteplass for å treffe resten av bygda.

Musikere som deltok på årets julekonsert i Undrumsdal kirke:

Pernille Sjølett Nero, Frikk Ormestad Larsen, Ramnes og Våle Orkesterforening, Ingrid Tanner, Stian Hogsrød, Alf Marius Kjærås, StayUpKoret, Truls Gran, Oda Jonetta Brenna Joberg, Ragnhild Christophersen og 4. klasse fra Solerød skole.

