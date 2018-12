Superselger på Vivestad julemarked: Isabel (13) driver god butikk med gamle kopper med fuglemat oppi

VIVESTAD: Innerst i gangen på Sagatun sitter ei 13 år gammel jente og selger hjemmelaga meiseboller, og salget går bra: – Jeg ville helst gitt de bort – så fuglene får mat – men jeg må jo ta litt for det, sier Isabel med et stort smil.

Helga 1- 2. desember er det Julemarked i Vivestad, og i år feirer julemarkedet hele 30 år.

Den yngste selgeren er godt under halvparten så gammel som markedet hun er en del av.

Selger med et stort smil

– Det er veldig fint at noen arrangerer sånne marked som dette her, mener Isabel Gran (13). Hun selger som bare det – hele tida med et stort smil til alle kundene.

– Jeg var egentlig litt seint ute, og markedet var helt fullt. Men så fant de en plass til meg, her ute på gangen. Det er jeg veldig glad for, sier Høyjord-jenta.

Produktet hun selger er hjemmelaga, og ideen er helt og holdent hennes egen:

Fuglemat og gjenbruk

– Jeg reiser rundt på loppemarked og bruktbutikker og kjøper gamle kopper. Så fyller jeg dem med god fuglemat. Så kan de som kjøper dem sette ut maten til fuglene.

– Og når koppen er tom så har de en fin, gammel kopp å drikke kakao, te eller kaffe av.

Isabel er så glad i fugler at hun gjerne skulle gitt bort meisebollene, – men jeg må jo ta litt for dem, sier hun med et lurt smil.

Julemarkedet fortsetter søndag

At det er marked for produktet hennes, er hevet over enhver tvil. Det er en javn strøm med kunder, som alle lar seg imponere over den unge grunderen.

– Jeg hadde med meg en hel haug, men nå er det bare det du ser her på bordet jeg har igjen, forteller Isabel til ReAvisa rett før stengetid lørdag.

Søndag fortsetter Vivestad julemarked fra klokka 11.00 til 16.00, og er du tidlig ute kan du sikre deg en hjemmelaga meisebolle.

– Jeg står her så lenge det er noen igjen å selge, forteller den blide kremmeren.

