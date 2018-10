Halvard Brundtland (17) tok ordet – og vant

VÅLE/BERGEN: Med en rørende og personlig tale om sin kreftsjuke mamma, fikk Re-gutten fram et viktig budskap. Seieren i den landsdekkende tale-konkurransen er bare en bonus.

«Ta ordet!» er en talekonkurranse som vil gjøre unge mer bevisst på retorikk og hvordan den kan brukes. I år deltok rundt tusen elever fra skoler rundt om i landet.

Halvard Brundtland (17) fra Søndre Holm gård i Våle gikk helt til topps i finalen med en personlig og rørende tale.

En sterk og tydelig Re-gutt

Halvard talte om partikkelterapi – en kreftbehandling som er helt i oppstarten i Norge.

Det kunne kanskje ha redda hans kreftsjuke mamma, eller hvert fall gjort sjukdommen mindre ille.

Da jeg var 10 år ble livet mitt forandra for alltid. Det kjente og trygge ble ukjent og utrygt. Og det var ikke lenger morsomt å komme hjem fra skolen. Da jeg var 10 år fikk moren min kreft.

Sånn starta talen. En tale til en mamma som ville vært så stolt.

– Jeg var spent på å holde en såpass personlig tale, men det gikk egentlig fint, oppsummerer Halvard til ReAvisa.

– Nå ser jeg på det hele mer som en styrke, enn en svakhet.

Drømmer om å bli politiker eller diplomat

Halvard fortalte om hvordan han slutta å be med venner hjem, fordi han trodde det var best for mamma som var sjuk. Men så ble mamma frisk igjen:

Endelig var det mest urettferdige i livet mitt at broren min fikk være våken i én time lengre enn meg.

Men da sjukdommen kom tilbake enda en gang, takka Halvards mamma nei til en tredje runde med behandlinger.

Hun orka ikke de voldsomme bivirkningene, og valgte heller en verdig avslutning på livet.

Igjen var det ikke leggetid som var urettferdig, men at familien aldri ble kvitt sjukdommen.

Halvard går i 2. klasse på Kongshaug musikkgymnas, en internatskole sør for Bergen. Han planlegger å studere statsvitenskap, for å bli politiker eller diplomat. Det er den store drømmen, forteller han til ReAvisa.

– Det å snakke foran en forsamling kan komme godt med i begge yrker. Takle nerver, og få sagt det du vil si – på den måten du vil si det, sier Halvard, som innrømmer at det var plenty med sommerfugler i magen før finalen i Universitetet i Bergens universitetsaula:

– Jo, jeg var nervøs. Det var jo litt av et lokale, og en veldig seriøs anledning.

– Et budskap jeg brenner veldig for

Halvard forteller om en lærerik reise i «Ta ordet!»-konkurransen, med stor støtte fra klassen og skolen:

– Først holdt jeg talen for min egen klasse, så ble jeg sendt videre til en skolefinale. Deretter ble det semifinale-workshop i Bergen, der jeg og de andre finalistene ble kursa i hvordan man skal skrive en tale, bygge den opp, og hva slags virkemidler man kan ta i bruk.

– Så ble vi delt inn i grupper sammen med en retoriker fra UiB. I gruppa fikk vi tilbakemeldinger på hva som fungerte bra, og eventuelle forandringer vi kunne gjøre. Så brukte jeg den nye kunnskapen og alle tilbakemeldingene til å skrive om talen.

Fram til finalen fikk Halvard oppnevnt en mentor som ga tilbakemeldinger og tips. Så ble det enda en workshop, for de seks gjenværende finalistene.

I innspurten ble det jobba med framføringen, som krevde enda noen finjusteringer, før det var å øve og øve og øve enda litt til, forteller Halvard.

– Det var en utrolig artig prosess, og det føltes godt å framføre en tale jeg hadde jobba mye og lenge med, med et budskap jeg brenner for.

Halvard forteller at han var fornøyd og letta da han gikk ned fra talerstolen, noe han hadde god grunn til å være. Det ble seier i den landsdekkende retorikk-konkurransen, og 10.000 kroner i førstepremie.

Legene gjorde så godt de kunne

Men viktigere enn førsteplass og pengepremie, er det Halvard sa. Han er veldig fornøyd med at budskapet ble godt tatt i mot.

Ingen kan klandres for at mamma aldri ble helt frisk. Legene gjorde alt de kunne. Men hadde mamma bodd i Sverige, hadde hun kanskje hatt færre bivirkninger, for i Sverige behandler de pasienter med partikkelterapi. Partikkelterapi er en strålebehandling hvor du sikter på et mindre område i kroppen. Du treffer svulsten, istedenfor cellene rundt. Det er som å skyte på blink med rifle, istedenfor katapult.

ReAvisa-leserne kjenner kanskje igjen Halvard fra flere andre anledninger. Dette er en Re-gutt som har vært veldig aktiv i lokalsamfunnet i løpet av de ti åra lokalavisa har eksistert.

Han har gått i Våle skolekorps siden han var sju år gammel, og vi snakka med Halvard som en ivrig aspirant med klarinett for snart ti år siden.

Halvard var også en en av de to første Revetal ungdomsskole-elevene som ble plukka ut til å reise til vennskapskommunen Katwe midt i Afrika. Han fortalte om besøket foran hele kommunestyret, fra kommunestyrets talerstol, da de vendte hjem igjen.

Halvard er i det store og det hele en aktiv gutt, med mange interesser.

Og en trist og vanskelig historie har han klart å snu til noe positivt, oppi den store sorgen over å miste mamma.

Sjøl om jeg måtte være voksen, var det heldigvis dager hvor jeg bare fikk være barn. Dager hvor mamma hadde overskudd til å leke med oss. Som den gangen vi la oss ned på det varme gulvet på badet, lo sammen, og lata som at vi var på stranda.

Drømte om flere lyse dager, flere fine stunder

Talen til Halvard greip tak helt inn i hjerterota på en fullsatt universitetsaula ved universitetet i Bergen fredag 26. oktober 2018: