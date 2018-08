Folksomt i Vivestad – tross gråvær og enkelte regnskurer

VIVESTAD: Folk strømmer til Vivestad høstmarked, tross dårligere vær enn på flere år på markedets første dag. Nå er det bare å krysse fingrene for at en mer optimistisk værmelding for søndagen slår til.

På tross av gråvær og enkelte regnskurer var det mye folk på og rundt Sagatun i Vivestad lørdag 18. august.

De mange utstillerne åpnet sine salgsutstillinger klokka ti på formiddagen, og det samme gjør de søndag 19. august.

Veldig variert utvalg

Salgsbodene bød på variert utvalg av alt fra spekepølser til porselen og krystall. Det vil si: Det meste av hva som kan selges på et marked.

I boksalget i det gamle biblioteket på Sagatun solgte Kari Stokke og Grete Vallumrød bøker og blader. De kunne fortelle om bra salg fra morgenen av, og at det ble enda bedre da det begynte å regne – for da trakk folk inn. Aldri så gæli at det ikke er godt for noe!

I storsalen på Sagatun hadde ”Norske Gardsbruk” stand. Svein Knut Granum og Lars Jørgen Ormestad solgte bøkene fra Ramnes, Våle og Andebu, i tillegg til forlagets tidligere bøker fra blant annet Buskerud.

Der traff vi Mariann Ryan fra Minnesota, USA, sammen med familien Engerland Sommerstad som var i ferd med å handle bøker med omtale av gårder som forfedrene kommer fra.

Bedre værutsikter for søndagen

Det er flere kulturelle innslag i løpet av markedshelga, med lokalt alibi. Deriblant Ila Auto som spiller på markedsscenen søndag.

Utstillere og arrangører håper søndagens værmelding om sol og pent vær slår til.

Markedet er åpent fra klokka 10.00 – 17.00.