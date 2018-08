Fylkets raskeste potetskreller skal kåres: – Er det deg?

BYGDETUNET BRÅR: Under Åpen gård på Bygdetunet Brår blir det fylkeskvalifisering til NM i potetskrelling. – Kom og opplev Vestfolds raskeste potetskrellere – eller delta sjøl!

Mimre? Sjekk bildene fra Åpen gård på Bygdetunet Brår i fjor.

I fjor feira Ramnes bondelag 150 år, og i år kommer nok et jubileum under Åpen Gård på Bygdetunet Brår: Det er 20-årsjubileum for arrangementet som er blitt arrangert javnt og trutt siden 1998. Datoen for 2018 er 25 – 26. august.

Det blir mye av det gode, gamle opplegget – men også noe nytt. Som for eksempel kvalifisering til NM i potetskrelling:

Norgesmesteren skal kåres i Vikingskipet

– De beste går videre til NM-finalen i Vikingskipet på Hamar i slutten av september, forteller Erik Bjune på vegne av arrangørene Ramnes bygdekvinnelag, Ramnes bondelag og Ramnes historielag.

Det er Åse Marie Holm som tar i mot påmeldinger, og det skjer på epost aasemar@online.no.

Nytt av året er også guidet tur rundt om i Ramnes med en veteranbuss fra Norsk rutebilhistorisk forening.

Ellers blir det som vanlig mange aktiviteter for hele familien, og spesielt for barna. Det blir masse dyr på gården, og du kan også i år tippe vekta på purka som er utstilt, hvor den som tipper nærmest vinner ei spekeskinke.

Det blir kjøring med hestevogn, ridning på hest, samt hopping i høyet. Det blir veterantraktorer, demonstrasjon av korntresking med energi fra Hestevandringen som ligger midt på tunet.

Lokal kunstutstilling i hovedhuset

Årets utstilling i hovedhuset er en maleriutstilling med av lokale kunstneren Ole Sjuve, født i Andebu i 1903. Han var spesielt kjent for sine (lokale) landskapsbilder og dyremotiver.

Ole Sjuve dreiv landhandel på Hjerpetjønn og seinere kiosk på Brårud på 1960-tallet (Ramnesveien, sør for Brår).

Tredreier Vidar Flåteteigen fra Horn var med som utstiller allerede det første året med Åpen gård på Bygdetunet Brår, og har mange av åra siden hatt utstilling på nordenden av Aulaen. Også i år vil Vidar vise fram detaljer rundt tredreierhåndverket.

Mal ditt eget mjøl og steik ditt eget flatbrød

– Alle salgsbodene vil som vanlig være på plass på plenen, der det selges dagferskt bakerovnsbrød, rømmegrøt, vafler med mer. Det blir salg av kortreiste, nyhøsta grønnsaker.

Beitemarken 4H og Re bygdeungdomslag vil ha sine egne stands, hvor barna kan gå natursti, kaste på stikka, snekre fuglekasser eller være med på barneleiker slik de bli lekt i eldre dager. ​

Bygdetunet Brår holder både smie, kvern og tjærebrenner-utstyret i gang disse dagene. I kverna kan besøkende få male sitt eget mjøl og steike sitt eget flatbrød på takka rett ved siden av.

I smia kan du få prøve deg på å smi i varmen fra essa, mens Østre Ramnes Tjærelag demonstrerer hvordan man utvant tjære i eldre tider.

Gratis inngang begge dager

Åpen Gård arrangeres av Ramnes bygdekvinnelag, Ramnes bondelag og Ramnes historielag. Det er – som alltid – gratis inngang.

– Kom gjerne på sykkel, da er du med i trekning om en gevinst hver av dagene, minner arrangørene om.​

Mimre? Sjekk flere bilder fra Åpen gård på Bygdetunet Brår i fjor.