– Andre får fly på helsestudio – jeg driver med detta!

HORN/LILLEHAMMER: Når VM i motorsag braker løs denne helga, er det treverk fra Re deltakerne går løs på – etter tungt arbeid på Horn.

VM i motorsag arrangeres fra torsdag 2. august til og med søndag 5. august. Rundt 150 deltakere fra 30 land kommer til Lillehammer og VM for å konkurrere i seks øvelser der presisjon, hurtighet og sikkerhet står i sentrum.

Antikk dreibenk fra 1920-tallet

Og for at konkurranseforholdene skal bli så like som mulig, blir treverket dreid til samme dimensjon. Hele 40 emner er i produksjon hos Vidar Flåteteigen (68) på Horn tredreierverksted.

– For det er kanskje bare her du får gjort akkurat denne jobben?

– Det er nok ikke mange som har mulighet til å dreie så digre saker, de visste hvert fall ikke om noen da de ringte hit og spurte, forteller Vidar. Stokkene skal være 35 centimeter i diameter og fire meter lange.

– Da er denne dreibenken helt suveren, sier Vidar og viser stolt fram en antikk dreibenk fra 1920-tallet. – Jeg hadde ikke tørt å si ja til detta, hvis jeg ikke hadde hatt denna!

Oppdrag fra Kongen, kunstnere og menigmann

Og når han først hadde muligheten, var han ikke sein å be. Vidar brenner for skogbruk og bruk av trevirke på alle vis.

Han har fått oppdrag fra alt fra Kongen, kunstnere og menigmann, han pusser opp antikke møbler og utsmykker nye teaterbygg, skoler med mye mer, og han har bidratt til mange konkurranser før – men aldri et verdensmesterskap.

– Jeg ofrer noe av ferien, men så skulle vi stort sett værra hjemme i sommer likevel. Da er det jo ikke så farlig om jeg står og dreier litt sånn midt på dagen.

Kunnskap om skogen

Kanskje tar han en tur til Lillehammer for å se på. – VM er jo det heftigste. Og det er jo gøy å se proffene håndtere trevirket som kommer herfra.

Vidar har hatt to tidligere verdensmestere i lære på Horn. Han er imponert over det utøverne får til. – Det har med kunnskap om skogen å gjøre, med felling, kvisting, over- og underkapp, og sverdsnuing.

Vidar legger et nytt emne i dreibenken, så det knaker i takkonstruksjonen. Alt er forsterka i alle ender og bauer for å tåle påkjenningen. Han sveiver fram den enorme stokken på gamlemåten, for hand.

– Det er tungt arbeid, men jeg driver med dette – så får andre fly på helsestudio, sier Vidar og ler.