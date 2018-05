Sjekk hvem som var på bygdefest i Re i helga!

REVETAL/BERGSÅSEN: – Jeg bare kjørte og kjørte, og det var bare jorder hele veien. Men så plutselig dukka et stort sentrum opp!

Det var nesten så Therese Johaug (29) trodde hun hadde kjørt feil, da hun var på vei til jentefest i Re sist lørdag.

– Ja, jeg begynte å lure. Men akkurat da jeg tenkte jeg måtte ringe noen, så dukka Revetal opp. Da skjønte jeg jo at jeg hadde kommi rett!

– Jeg har jo vokst opp på bygda sjøl!

– Ja, du tør dette – å dra på en skikkelig bygdefest i Re?

– Jeg har jo tross alt vokst opp på bygda sjøl, sier Therese og ler. – Akkurat som jorder på jorder, er jeg vant til bygdefester også!

Therese Johaug er en kjent og kjær idrettsstjerne fra Dalsbygda i Os. Hun var i Re for å kaste glans over en bursdagsfest. Mer om det seinere i denne saken.

For sammen med Therese skulle også to lokale idrettsnavn figurere som forkledde idrettshelter: Katinka Stange Kjølstad, Ramnes IF håndball, og Anne Line Broen, tidligere Re golf.

Tre «overraskelsesgjester»

– Åssen er det å være «idrettsstjerne» i selskap med Therese Johaug?

– Stjerne og stjerne, sier Katinka og ler. – Mer avdanka, i såfall?, sier 27-åringen som har gjort comeback etter fødsel – men det er en kranglete skulder som stikker kjepper i hjula. – Jeg håper på et mirakel i løpet av sommeren!

Golf-esset Anne Line Broen synes det er kult å være idrettsstjerne sammen med Therese Johaug. – Tipper det er litt kult for henne også, å være stjerne sammen med meg!, sier Anne Line og ler.

Alle tre, både Therese, Katinka og Anne Line, blir kledd opp i finlandshette og parykk. Så blir poenget å gjette hvem disse tre «special guests» er for bursdagsselskapet i Underetasjen på Ramneshallen i Bergsåsen.

Alle tre, også Therese Johaug, er kjente fjes for jubilantene. Men ingen av dem sto på gjestelista, etter hva jubilantene kunne vite.

– Huff, nei – hva er det han har finni på nå?

Til Underetasjen var et 40-talls jenter i alle aldre invitert til 70-årslag med rusbrus og snitter, et kombinert jubileum for Torill Holt, som blir 50 år, og hennes datter Marthe Holt, som blir 20 år.

Torill driver Sport 1 Revetal og er deleier 50/50 med sin mann Anders-Gustav Holt, som hadde stelt i stand alt sammen. Datteren Marthe jobber her. Jubilantene ønska seg ikke bursdagsgaver, men heller en gave til kreftforeningen.

Men en gave ville likevel Anders-Gustav gi: En diger overraskelse.

– Huff, nei – hva er det han har finni på nå?, tenkte jeg bare da jeg så tre raringer med finlandshetter og håret til alle kanter uttafor vinduet, forteller Torill. – Og etter kom Anders-Gustav i sjeikehabitten sin. Å, nei – å, nei! Nå er det noe gæærnt han har finni på IGJEN…

– Jeg er IKKE glad i overraskelser! Men det kunne vært verre, sier Torill og ler. Etter en runde med spørsmål og svar fra de tre ukjente gjestene, skulle bursdagslaget gjette hvem de var.

Overraskelsen var stor da Therese Johaug dro av seg kostymet og gratulerte med dagen. Ingen hadde gjetta det!

– Stemninga smalt i taket, forteller Torill, – det tok helt av! Og Therese ble på festen utover de små timer. Hun spiste og kosa seg, ja – hun spiste som en ekte idrettsstjerne!

– Hadde ikke i min villeste fantasi trodd!

Begge jubilantene har hilst på Therese Johaug før. Bakteppet er at Therese Johaug-produkter selges i Sport 1-butikken på Revetal, og de har møttes på messer tidligere. Så de var ikke ukjente for hverandre fra før av.

– Men at Therese skulle dukke opp på bursdagsfesten vår, her i Re – det hadde jeg ikke i min villeste fantasi trodd!, sier Torill til ReAvisa.

Les mer om folk i Re.