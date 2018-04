Finn Schjøll fikk fart på damenes helg på Re-torvet

REVETAL: Blomster-Finn elsker selvfølgelig blomstermotiv på kjolene. Og spreke farger. Og Re-jenter.

Fra og med torsdag 19. april er «Damenes weekend» på Re-torvet i gang. Med selveste Finn Schjøll, Blomster-Finn, bak mikrofonen var det mannekengoppvisning i 2. etasje.

På catwalken fikk vi se lokale Re-jenter med klær og tilbehør fra lokale klesbutikker, sportsbutikk, optiker, gullsmed, frisør, med mer.

Spreke farger og blomstermotiv

– Jeg er sjeleglad for at det endelig er spreke farger igjen i motebildet, altså, sier Finn Schjøll. Og ekstra ekstase ble det da det i tillegg var blomstermønster på kjolene: – Jeg elsker selvfølgelig botaniske motiv, sier Blomster-Finn og ler.

Senterleder Tom Bøyesen holder styr på lapper med navn, plagg og tilbehør. Han hadde også sørga for en lang og fin catwalk, men den var ikke lang nok for Finn Schjøll. Han sendte mannekengene ut av catwalken og inn blant publikum.

– Dere er altså så flotte, jenter! Ta dere en lang runde, så alle får se hvor flotte dere er!

– Finn det som passer for DEG!

Og alle damene som var møtt opp, både modeller og publikum, fikk noen gode råd:

– Finn det som passer for DEG! Vær tøff og bruk det, det gjør ingenting om det er spreke farger eller litt utradisjonelle kombinasjoner – det er bare stilig! Også dere, ikke vær redd for å bruke fint tøy på en helt vanlig dag.

Konferansieren synes Re-jentene er så flotte, at han tror nok at han må se mer på damene framover, sier han over høyttaleranlegget til latter fra publikum.

«Damenes weekend» denne helga

«Damenes weekend» fortsetter fredag og lørdag med blant annet blomsterdekorasjon-kurs hos Mester Grønn, smaksprøver, grilling og paraplydrinker, demonstrasjoner, gavedryss, timesalg, kampanjer og gode tilbud.

På Re-torvet, på Revetal.

