Møt de nye pizzabakerne på Revetal!

REVETAL: Straks kan du ringe til bensinstasjonen og bestille deg en rykende fersk pizza.

– Det er så stas!, sier en strålende fornøyd Lene Alfredsen Kjønnerød ved Circle K Revetal om det nye påfunnet. Torsdag 19. april klokka 11.00 serveres den første pizzaen her.

– Vi har en meny med fem knallgode pizzaer, som vi lager fra bunnen av. I starten regner vi med å bruke tjue minutter før den er klar til å hentes, etter hvert et kvarter, forteller Lene.

20 prosent av omsetningen er mat og drikke

Det er ikke noe nytt at det serveres mat og drikke på bensinstasjoner, heller ikke pizzastykker. Men hele pizzaer laget fra bunnen av er noe nytt her på Revetal.

Ideen er rappa fra Circle K Andebu, der det har blitt en suksess. Her i Re konkurrerer de ferske pizzabakerne på Circle K med flere allerede etablerte aktører: Pizzavera på Brår, Revetal gamle stasjon og Restauranten på Re-torvet.

Vridningen fra bensin, bil og rekvisita til mat og drikke har gått over mange år. Per i dag legges en av fem kroner igjen på mat og drikke, resten på bensin og bil.

Vil være en møteplass i framtida også

– Dette er helt klart enda et trekk for å posisjonere seg for framtida, forteller Lene. Antall elbiler øker, og drivstoffsalget vil med det gå ned.

– Det gjelder å ha flere bein å stå på. Jeg har inntrykk av at alle vil beholde møteplassen en bensinstasjon er. Alle veit hvor vi ligger – det er her folk møtes, enten det er idrettslag som skal på cup eller kjente som skal ta seg en is i vårsola – eller nå få seg en nystekt pizza.

– En sånn møteplass vil vi veldig gjerne være i framtida også, forteller Lene til ReAvisa.

Lene, Anette og resten av Circle K-gjengen på Revetal står klar for å steike pizzaer til alle som vil ha – fra og med torsdag klokka 11.00.

