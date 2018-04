Næringslivet i Re heier fram Jeanette – med en ny bil!

REVETAL: Jeanette Hegg Duestad sikter mot OL i 2020 – med det lokale næringslivet i Re med på laget.

Gulljenta Jeanette Hegg Duestad (19) fra Fon kom hjem til en stor overraskelse, etter seier i kvinnenes junior-NM 60 skudd luftgevær i Bergen nå nylig.

Flere aktører i det lokale næringslivet har samla seg og sponser en splitter ny bil, så skyttertalentet kommer seg lettere – og billigere – rundt på treninger, samlinger og konkurranser.

Bil er en stor utgiftspost

– Det hjelper veldig på budsjettet, forteller en strålende fornøyd Jeanette til ReAvisa. – Det koster mye penger å satse skikkelig, og det går nesten ikke hvis jeg skal ta alt av egen lomme – eller mamma og pappas lomme, da, sier 19-åringen og ler.

Transport er en stor utgiftspost, for det blir mye reising. Mye fly, men også mye bilkjøring. – Jeg kjører rundt 25.000 kilometer i året, og det koster. Så tusen takk, dette er veldig flott gjort!

Jeanette skryter av bilen, som er foliert opp av Ditt Grafisk på Revetal – en av sponsorene sammen med Revetal eiendom, Gran VVS, Jan Haslestad AS, Re-El, Re-torvet, Power Revetal, Revetal glasservice, Kjell Foss AS, Sport 1 Revetal, Ditt klubbhus, Ditt klubbvann, Bjune betong og Brankos Auto.

Sikter mot OL i Tokyo i 2020

På hver side er det et tøft bilde av Jeanette, der det står «jeg sikter mot OL i Tokyo 2020».

– Bilen er blitt veldig fin, så jeg skal stolt kjøre rundt i denne! Det er fantastisk flott gjort av næringslivet her hjemme i Re, og det er gøy at det blir lagt merke til at jeg satser. Tusen takk for hjelpa!

Re-jenta har etablert seg i norgeseliten og var storfavoritt før NM. Hun svarte opp med å være best både i kvalifiseringen og finalen – og det ble nok en gullmedalje til Jeanette.

Tirsdag til uka er uttaket til årets VM klart, og Jeanette bør absolutt være en av deltakerne som skal representere Norge der også.

