Truls Bøhle er best i landet – igjen!

OSLO/REVETAL: For andre året på rad er Revetal-megleren best av alle DNB-meglere i hele landet. – Sjukt stolt!, forteller Truls til ReAvisa.

Truls Bøhle (31) har hengt med i toppen av den interne DNB Eiendom-kåringen i alle åra DNB Eiendom Revetal har eksistert. Det er rett over fem år siden tomannskontoret ble åpna på Revetal.

Kåringen tar for seg hvem som har solgt flest boliger, og da Truls ble nummer seks i landet for tre år siden sperra mange øynene opp. Deretter ble han nummer en, og gjentar førsteplassen for fjoråret.

– Desto mer imponerende at Re-kontoret klarer det!

At et lite tomannskontor på en relativt liten plass som Re og Revetal skal hamle opp med 800 andre meglere landet over, vekker oppsikt.

– Det er klart at man har ikke de volumene på Revetal som i de større byene. Derfor er det desto mer imponerende at Revetal-kontoret klarer det, sa regionslederen til ReAvisa i fjor.

Allerede da han ble nummer seks i landet for tre år siden ble det oppstandelse. De andre på toppen av lista kom fra storbyer og langt større steder enn «lille Re».

Enda mer ståhei blir det når han går til topps år etter år. For fjoråret var hans antall salg høyest med god margin: Det endte på 141 salg!

Utmerkelsen fikk han på et stort DNB-event i Oslo lørdag 13. januar.

Sier veldig mye om skyvet og utviklingen i Re

At Truls nå ruver på toppen av lista, sier veldig mye om skyvet og utviklingen her i Re.

Det ligger hard jobbing bak, og med sånne resultater får gutta på tomannskontoret egentlig styre skuta helt sjøl – og jobbe på sin måte.

Begge er født og oppvokst her i Re, og kjenner både barnehager, skoler, turløyper, butikker, folk og fe godt.

Det er en stor fordel, mener Truls Bøhle og Revetal-makker Thor Fredrik Hansen Solberg.

– Dette er et eventyr som ikke ville hvert mulig uten min kjære Ida hjemme, takk for at du er den du er. Du er helt fantastisk. Elsker deg, skriver Truls på sin Facebook-profil.

Han takker også sjefene sine for friheten han får til å gjøre ting på sin måte, og ikke minst alle kundene, – som har gitt meg tillit og hatt trua på det jeg gjør!

Revetal-kontoret fylte fem år sist høst

Truls jobber som eiendomsmegler og driver egen gård i Ramnes. Han starta som eiendomsmegler i 2011, først ett år i Horten før DNB Eiendom starta opp på Revetal i 2012.

Det lille og relativt ferske Revetal-kontoret har gjort seg stort bemerka på sine litt over fem år.

I dag står kontoret for godt over halvparten av boligsalg i Re kommune.

