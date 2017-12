Nå er Kåpeveien åpen igjen – åtte timer etter at en lastebil satte seg fast – SE VIDEO!

KÅPEVEIEN: En lastebil med elementer til den nye ungdomsskolen satte seg bom fast i svingene over Bakkane. Nå er den endelig framme på byggeplassen på Revetal – SE VIDEO OVER!

Første melding om trafikale problemer kom klokka 11.11 mandag 11. desember 2017: En utenlandsk trailer sperrer Kåpeveien, meldte politiet i Vestfold som rykket ut til stedet.

Vondt blei til verre

I første omgang kunne trafikken passere i ei fil. Men det var før lastebilen prøvde å kjøre videre og satte seg bom fast bare 500 meter lenger inn på Kåpeveien mot Revetal.

Det var rett og slett ikke plass til den lange transporten på den lille, svingete veien. Flere reagerer på lengden, som ble skrittet opp til godt over tjue meter, i tillegg til overheng på lasten.

En ting er hva et så langt vogntog gjør på en så liten vei som Kåpeveien, en annen ting er mangel på følgebil. Flere mener det hadde vært på sin plass.

Men følgebil ble det tilslutt. På sin vei mot Revetal, da lastebilen omsider hadde kommet seg gjennom svingene med kyndig hjelp fra bilberger, naboer og Veidrift som venta på å åpne veien igjen, hadde den uheldige sjåføren følgebil i tungbergeren til Viking – hele veien til byggeplassen på Revetal.

Åtte timer med knoting

For det var ikke bare-bare å få snodd lastebilen ut av knipa. I løpet av åtte timer ble den lirka rundt svingene over Bakkane, dirigert fram og tilbake i Kåpekrysset helt til snuta sto mot Bjune, og turen gikk via Bjunekrysset og Bispeveien til Revetal.

Der geleida følgebilen lastebilen på plass, helt fram til skiltet han har oversett fra andre siden: Det varsler om svingete, kupert og smal vei – uegnet for vogntog.

Lastebilen frakter elementer til den nye ungdomsskolen, byggetrinn 2. Den hadde kommet med Bastøferga og tok kjappeste rute til Revetal – hvert fall i kilometer. Ikke i tid, skulle det vise seg.

Politiet stengte veien og reiste

Politiet var på stedet i snaut tre timer, fikk veien stengt, og ba om tilbakemelding så snart veien var åpen igjen. Den beskjeden skulle ikke komme før klokka 19.30 på kvelden.

Politiet bekrefter at de har fått mange henvendelser, og ReAvisa har fått mange tips i løpet av mandagen. Flere ReAvisa snakker med stusser på at politiet tilsynelatende ikke har reagert på lastebilens bomtur.

Mangel på følgebil, lastebilens lengde, og veien som ble valgt henger vel ikke på greip? ReAvisa ringer operasjonssentralen og spør om patruljen har opprettet en sak. Ingenting i politiloggen tilsier det.

– Det er uvisst, ifølge operasjonsleder Merethe Kvaal, som henviser til etterforskningsleder på Horten politistasjon neste virkedag.

– Men det er ingenting i veien for å opprette en sak i ettertid, hvis det er opplysninger som tilsier det, forteller operasjonslederen til ReAvisa.

Mye lenger enn veien er godkjent for

Knut Gravråk, vikariende pressekontakt i Norges Lastebileierforbund (NLF), sjekker på ReAvisas oppfordring status for Kåpeveien, fylkesvei 665. Han kan fortelle at veien er godkjent for en lengde opptil 19,5 meter ifølge veilista til Statens vegvesen.

Med overheng – som skal tas med i lengdeberegninga – er lastebilen som satte seg fast over Bakkane en god del lenger.

Andre lastebiler har forvilla seg over Kåpeveien mer enn en gang tidligere, og da har GPS-en fått skylda. Men ikke denne gang. Ifølge Tønsbergs Blad var det en russisk sjåfør på det latviske vogntoget.

Han hadde fått kjøreruta av den norske speditøren. Den viser at han skulle ta seg fra Undrumsdal til Revetal via Kåpeveien, ifølge avisa.

Nå er Kåpeveien åpen for fri ferdsel, som vanlig. Så er det bare å håpe på at det blir lenge til neste gang det kommer en lastebil over her, for det går som regel ikke så greit.

Her finner du flere saker fra politiloggen i Re.