Nå leder denne Re-jenta Eliteserien!

RAMNES/TRONDHEIM/HAMAR: Akkurat nå spiller Ellen Marie Folkvord på Norges beste håndballag. Og det etter å ha løfta laget opp i Eliteserien igjen, sammen med en trofast tropp.

Storhamar står ubeseiret så langt denne sesongen, etter fem sliteseiere – den siste i går, mot Byåsen på hjemmebane i Trondheim.

Ellen Marie Folkvord (27) fra Ramnes scora seks mål i en kamp som endte 31 – 32. Hun kjemper om spilletid mot verdens beste strekspiller Heidi Løke, som er ny i klubben i år.

Blitt herda av fjøset hjemme i Ramnes

Som strekspiller i landets øverste divisjon må Ellen Marie tåle en trøkk.

– Jada. Har vokst opp på gård i Ramnes – i fjøset med kuer. Da må det vel bare bli sånn, sier hun til ReAvisa med et smil. – Må bli litt herda da!

Intervjuet med ReAvisa tas per chat på bussen sørover fra Trondheim. Ellen Marie skal hjem til Hamar, der hun bor og jobber ved siden av håndballkarrieren som lærer på en ungdomsskole. Det passer bra med en prat med lokalavisa hjemme i Re mellom slagene.

Ellen Marie er ferdigutdanna barnehagelærer og har tatt videreutdanning i norsk, matte og spes.ped., samtidig som hun er oppasser for fire hester i en travstall. – Jeg liker å fylle opp dagene mine, forteller Ellen Marie.

Og hun liker seg på Hamar, der hun har spilt siden 2013/2014-sesongen.

Lojale Storhamar-spillere

Sportslig sett har det vært en berg-og-dalbane: Klubben lå nede for telling for bare to sesonger siden. På grunn av økonomien ble Storhamar flytta ned en divisjon.

Lojale spillere – det vil si alle – ble i klubben og kjempa laget opp i Eliteserien igjen. Ellen Marie var ikke i tvil om å bli.

– Det er et miljø i klubben som skiller seg ut, innad i gruppa er det helt herlig, og rundt laget har vi frivillige som gjør det de kan for at vi skal kunne gå ut på banen og prestere det vi kan.

– For å kunne prestere må man trives, og derfor er miljøet alfa omega!

Storhamar kom kjapt tilbake i Eliteserien, og de er nå på toppen av tabellen.

Målet er en medalje, med et styrka lag med Heidi Løke, Alma Hasanic Grizovic, Anne Kjersti Suvdal for å nevne noen. Så langt ser det bra ut – Storhamar står ubeseiret.

Grunnlaget ble lagt i Ramnes

– Det å lykkes sammen, og det å jobbe mot et felles mål er veldig inspirerende og givende, forteller Ellen Marie.

– Personlig kjenner jeg på konkurranseinstinktet som stadig blir trigga og at det rett og slett er gøy med håndball!

Grunnlaget ble lagt i Ramnes.

– Der var det en stor gjeng med herlige, talentfulle jenter, og fra starten av Anita Stange Kjølstad og Håvard Løvmo som trenere.

Deretter gikk det slag i slag, fra jentelag i Ramnes til Eliteserien:

I 2008/2009-sesongen gikk hun fra Ramnes til Larvik HK og var andre linje bak Heidi Løke, som hun nå er lagvenninne med igjen. Larvik vant både serien og cupen dette året.

I 2009/2010-sesongen gikk hun til Flint Tønsberg i 1. divisjon for å få mer spilletid. Laget tapte bare en kamp den sesongen og rykka rett opp til eliteserien.

I 2013/2014-sesongen gikk hun til Storhamar og der har Ellen Marie blitt værende.

OL-sølv, EM-gull og VM-gull med U-landslaget

Men hun glemmer ikke sin spede start i Ramnes. Det var ei fin tid, med mange gode spillere.

– Vi var flere Ramnes-spillere på sonesamlinger og regionale samlinger. Jeg fikk min første innkalling til u-landslaget i 2006. Da var jeg heldig og fikk være med å ta OL-sølv, EM-gull og VM-gull med ungdomslandslaget og juniorlandslaget.

Ellen Marie toppa en fantastisk fireårsperiode med VM-gullet i Sør-Korea 2010. Nå drømmer Ramnes-jenta om landslaget, men konsentrerer seg om klubblaget sitt.

– Altså, man sier selvfølgelig ikke nei til det om muligheten byr seg, men for meg nå er det viktigste å prestere når jeg får muligheten for mitt klubblag!

– Jeg kommer nok tilbake til Ramnes en gang!

Fasiten så langt i sesongen er 25 scoringer på fem kamper. Det plasserer Ramnes-jenta på en foreløpig 14. plass blant toppscorerne i Eliteserien.

Ellen Marie følger også med på sitt gamle, gode Ramnes som nå ligger på toppen av tabellen i 3. divisjon – og skal spille sin første hjemmekamp for sesongen i morgen, fredag 13. oktober:

– Jeg kommer nok tilbake en gang – tida i Ramnes var helt spesiell, og det var helt klart grunnlaget for at jeg valgte å satse!

Les mer om sport i Re.