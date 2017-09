– Bli med på årets viktigste søndagstur!

RE: Hvert år gjør 8. klassingene ved Revetal ungdomsskole en stor innsats som bøssebærere, men det trengs flere frivillige – blir du med på årets viktigste søndagstur?

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år er datoen søndag 22. oktober.

Re har vist seg som den mest gavmilde Vestfold-kommunen år etter år.

Hovedutvalgsleder Tove Øygarden har allerede vært på Revetal ungdomsskole for å informere om årets TV-aksjon, og det som blir kalt årets viktigste søndagstur:

Hvert år gjør 8. klassingene ved Revetal ungdomsskole en stor innsats som bøssebærere, men det trengs flere frivillige.

I fjor var det for første gang litt for få bøssebærere, så noen bøssebærere måtte gå flere ruter enn planlagt for å dekke hele Re, forteller Re-ordfører Thorvald Hillestad til ReAvisa:

– For å få en god oversikt vil vi gjerne at alle som vil bidra kan henvende seg til servicetorget på kommunehuset, helst innen fredag 7. oktober.

– Vi trenger både folk med bil og folk som vil ta beina fatt. Vi trenger totalt 50 sjåfører og 70 – 80 bøssebærere.

I tillegg til oppfordringen til bygdefolket, vil ordføreren henvende seg til lag og foreninger.

– Erfaringene er at mange vil hjelpe til, men da det var mer enn nok frivillige for to år siden, ble det litt for få i fjor. Derfor er det viktig å begynne litt tidlig for å få kabalen til å gå opp.

– Gode forberedelser er viktig, sånn at vi sørger for at bøssebærerne oppsøker alle kriker og kroker av kommunen vår.

Og til sjuende og sist går pengene til en veldig viktig sak, understreker ordføreren:

– Vi mister snart en hel generasjon med folk på flukt fra krig og elendighet, der barna går glipp av skole. Det er viktig å gjøre det vi kan for at det ikke skal skje.

I forkant av TV-aksjonen setter ordføreren seg ved telefonen og ringer rundt til næringsdrivende i Re og samler inn bidrag fra det lokale næringslivet.

Også her har Re tronet suverent på toppen av statistikken.

TV-aksjonen presenteres slik på egen nettside:

«Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser».

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Les mer om TV-aksjonen.