– Jeg måtte stoppe opp og kikke på det gamle klassebildet vårt. Det er veldig koselig å være tilbake!

UNDRUMSDAL: I dag var barneombud Anne Lindboe, opprinnelig fra Revetal, tilbake på gamle trakter for å snakke om barns rettigheter.

Barneombud Anne Lindboe (46) vokste opp i Revetalåsen og gikk på skole på Solerød.

Det var en god skolegang, kunne hun forsikre sin gamle lærer om da hun besøkte sin gamle skole i dag. Det er som en del av barneombudets norgesturne for å informere barn om deres rettigheter.

– Vi må si ifra hvis noen er slemme med oss eller noen vi kjenner

Da Anne ble ansatt som barneombud kom et barne- og ungdomspanel med en klar utfordring: – Du må gi barn og unge mer og bedre kunnskap om sine rettigheter!

– Dette er en jobb som vi aldri kan si vi er i mål med, men noe som må jobbes med javnt og trutt, er både barneombudet og rektor Anne Husby enig om.

Sunniva Døvik (10) og Lovise Horn (10) forteller at de har fått greie på mye som de ikke visste om fra før av. For eksempel hvordan de kan kontakte barneombudet. Og minst like viktig: Hvorfor man skal kontakte barneombudet:

– Hvis noen er slemme med deg, eller med noen du kjenner. Da skal man si ifra, så det ikke skjer mer, forteller barna til ReAvisa.

– Vi forteller om hvordan vi jobber i barneombudet, og vi informerer om barnekonvensjonen og barns rettigheter, forteller Anne Lindboe. Hun skryter av Solerød-elevene som hadde mange gode spørsmål.

– Ofte så tenker man at det gjelder i Afrika eller Asia eller land der det er krig eller fattigdom, og at det er dreier om rett til vann, mat, skolegang, og så videre – og det gjør det jo – men det er så mye mer også.

– Som retten til å bli hørt, retten til å få delta, retten til privatliv, retten til at ingen skal utsette deg for vold. Det er menneskerettigheter som også gjelder for barn i Norge.

Barneombud-besøk innleder vennskapsuka

– Det er sikkert populært for alle å få barneombudet på besøk, men det er jo ekstra stas når barneombudet er en tidligere elev ved skolen, sier Anne Husby, rektor ved Solerød oppvekstsenter, til ReAvisa.

– Også passer det fint med besøk av barneombudet, nå som vi innleder vår vennskapsuke der det blir ekstra fokus på alle temaer som har med vennskap og samhold å gjøre.

Les mer om barnehager og skoler i Re.