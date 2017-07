Stående applaus for en potent premiere – SE BILDER!

REVETAL: Med allsang på teksten «gangbang her, og gangbang der» har Hoys-gjengen blitt enda ett par hakk grovere. Det så ikke ut til å plage premiere-publikumet, som sang med.

Les også om forestillingen i ReAvisas Sommermagasin – last ned papiravisa her!

Det var ikke en eneste pause for lattermusklene for alle som hadde sikra seg billett til en stappfull premiereforestilling for «Hoys på taket» lørdag 1. juni: Det gikk slag i slag.

Kommunesammenslåing tatt på kornet

Og selvfølgelig – aldri en kulturoppsetning i Re uten minst et middelalder-innslag. Her var alle fem i ensemblet i slaget.

Ordspillene satt løst i denne sketsjen, som selvfølgelig står igjen som favoritten til to ReAvisa-utsendte. Journalister har nok en ekstra forkjærlighet for dårlige ordspill…

Men i dette sommershowet var det noe for enhver smak. Kommunesammenslåinger ble tatt på kornet. Ole Kristian Lima fra Høyjord er blitt sandefjording, og kan ikke lenger gå bak huset for å slå lens – nå som han bor i byen.

Også våre nye sambygdinger i Tønsberg fatter interesse for nytt Tønsberg-territorium i Re: Et fisefint Slagen-ektepar reiser til «Fååån», bare for å bli hysteriske for å miste 4G-en og ha fattige to streker på telefonen.

Skal man dømme utifra lattersalvene i teltet på taket, var nok dette sommershowets høydepunkt reint objektivt sett. Dialektforvirringen ble løfta til absurde høyder.

Nå er det nukk – din kukk!

Gled deg også til å få forklaringen på alle de rare stedsnavnene i Re. Det bunner stort sett i tre nakne damer og en bisp med talefeil.

Dagsaktuelle utfordringer – som integrering av fremmedkulturelle, for eksempel – tar også Hoys-gjengen for seg. Det er ikke bare-bare med vivestadinger som flytter ut av egen bygd.

Forestillingen er morsom hele veien, uten dødpunkt. For til og med når alt tilsynelatende skjærer seg, lager Hoys-gjengen mye moro ut av det også.

Improvisasjon er en skummel ting, men det funker som f… når det først funker. Og det gjorde det til de grader på Hoys på taket-premieren.

Men – det er tydelig at Bøyesen-brothers har hatt gode ideer på papiret, det er godt skrevet ut, men minst like godt spilt. Når publikum vrir seg i latter av «nå er det nukk – din kukk!», har de fem på scenen gjort alt riktig.

Bedre enn noen gang i sin 37. oppsetning

I teltet på taket er alle med. Bandet er ikke gjemt bort, men sitter på scenegulvet. Musikerne er dyktige på sitt, men også gode når de blir involvert i moroa.

På premieren lo de så de sleit med å ta seg sammen for å spille ved flere anledninger.

Fem sangstemmer synger i harmoni, det eneste å utsette er at det var vanskelig å høre teksten i sangnummerne. Vokalen var rett og slett for lav i forhold til bandet, spesielt i starten av showet.

Flere i publikum ramla litt av under de første sangnummerne. Dette kan kjapt justeres inn til kommende forestillinger.

Konklusjon: Grovere, galere og mer morsomt enn noen gang. «Hoys på taket» er så absolutt verd å få med seg i sommer!

ReAvisa tør påstå at Hoys-gjengen med Tom Bøyesen, Erik Werge Bøyesen, Ole Kristian Lima, Dagrunn Anholt og Karianne Kjærnes har toppa alt de har gjort tidligere i sin 37. oppsetning.

Husk også at både Restauranten og Revetal gamle stasjon holder åpent før og etter sommershowet. Det ble en suksess allerede i premierehelga, med middagsgjester før og bargjester i etterkant.

Premieren var lagt til 1. juli, før det blir forestillinger fra onsdag til lørdag de to neste helgene.

Samme helg var det også Revetaldagene – les mer her.

Les også om forestillingen i ReAvisas Sommermagasin – last ned papiravisa her!