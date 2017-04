Hoys-gjengen satser høyt på Revetal

REVETAL: Tidligere har det vært poteter, høner og egg her. Denne sommeren blir det show på taket av Revetal. – Vi kan vel si vi satser høyt – bokstavelig talt.

Tom Bøyesen i humorgruppa Hoys forteller at det var en utfordring for moro til å kunne si nei til. Så i sommer blir det fullt sommershow på øverste plan i parkeringshuset.

Premieren er planlagt til 1. juli, før det blir ti forestillinger fra onsdag til lørdag utover sommeren.

– En del kjente karakterer dukker ganske sikkert opp igjen, men i nye settinger. De gjør seg dårlig i de fleste settinger, vi er heldig sånn. Det er bare å la de herje på, de snålingene.

Akkurat som i Høyjord i sin tid, der humorgruppa spilte sommershow i et hønsehus, overtar de også et hønsehus på Revetal. For i fjor var det høner som la egg på taket av Revetal, året før var det en liten potetåker.

I sommer blir det humor. – Vi har aldri satsa så høyt – som i 3. etasje. Vi har aldri hatt rulletrapp helt inn til døra, heller.

Tom forteller at det ligger fint til, med parkering og alt – naturlig nok, siden det er på toppen av et parkeringshus.

Asfaltdekket var en utfordring, for der de i Foynhagen i Tønsberg kunne banke ned noen teltplugger og rigge seg til i et stort telt sist de spilte sommershow i 2013, er det veldig vanskelig å forankre et telt på asfalten på parkeringshustaket.

– Derfor har vi bestilt et stillasje som skal skrus dønn fast – med telttak. Det blir nok veldig bra, spår Tom – som til daglig jobber som senterleder på Re-torvet.

– Det kan ikke bli mer midt i plomma enn Revetal. Det er ikke mulig, det. Vi har alltid hatt et stort publikum i innlands-Vestfold, og nå slepper vi å reise inn til byen. Det beste vi veit her på landet er jo å sleppe å dra til byen.

– Det er det vi jobber for på Revetal – hele tida.