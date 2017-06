Re VGS-elever tok over styringa på Re Helsehus

REVETAL: Det høres kanskje ut som galskap å overlate en hel avdeling til videregående-elever? Resultatet overrasker alle – og nå håper både elever, lærere, ledelse og beboere at pionerprosjektet blir ført videre.

Re Helsehus og Re videregående skole samarbeider tett om flere prosjekter. Dette prosjektet var nesten litt over streken:

For hvem overlater en hel avdeling til en gjeng med videregående-elever? Jo, det måtte vel være Re Helsehus, det.

Prosjektleder Christine Wadel har ikke finni noen eksempler på at det samme har skjedd noen gang før, så vi kan trygt kalle dette et pioner-prosjekt.

– Vi tenkte bare: Hvordan skal dette gå?

Det var ikke bare elevene som hadde sommerfugler i magen før prosjektuka. Det hadde også ledelsen ved Re Helsehus:

– Vi tenkte bare: Hvordan skal dette gå? Svaret veit vi nå: Veldig bra! Erfaringene er bare positive, for alle parter, får ReAvisa fortalt:

Elevene lærer mer, de ansatte blir inspirert av ungdommen, og de eldre spiser, sover og lever bedre.

Pionerprosjektet viser seg å være et vinn-vinn-vinn-prosjekt.

Seks kreative studenter har satt fart på Re Helsehus. Da ReAvisa kom, var det bowling i gangen.

Det er blitt bakt både morgen og kveld. Lukta av nybakte kringler og en skikkelig middag får apetitten opp. Aktiviteter fra morgen til kveld får døgnrytmen på plass.

Seks studenter kan lage mer hygge enn normalt to pleiere på jobb rekker. Men studentene har også stått for daglig pleie og omsorg.

De har fått bruk for alt det de har lært på skolen, pluss litt til.

– Det er morsomt å oppleve at vi faktisk kan det vi har lært på skolen. Men det er også en del vi må finne løsninger på som ikke står i pensum, forteller Helene Smedsrud.

Det er ikke alltid teori og praksis er det samme. For eksempel når det kommer til hygiene. Der må det jenkes til for at det skal passe hver enkelt beboer.

– Bra å bli kasta ut i det!

– Vi lærer mye mer av å bli kasta ut i det, mener Elisabeth Kjønnerød. – Nå måtte vi bare fikse alt som dukka opp. Da har vi spurt hverandre, diskutert litt att og fram, og finni ut av det.

– Ofte kan vi studenter bli gående og se på, uten å få så mye ansvar. Det lærer du ikke så mye av, som å få hele ansvaret. Derfor var denne uka så bra, mener Natalia Kolsrud.

Alle elevene er enig om at de har høsta veldig nyttig erfaring før de skal ut i lærlingplasser til høsten. De forteller at det føles mye tryggere nå å bli lærling – på alle måter.

– De er så flinke atte, forteller Jan Eriksen som bor på avdelingen. – Også så koselige! En sku’ trudd de hadde gjort detta i hele sitt liv. De kommer inn til meg tidlig og seint og hjelper til med hva det skulle være.

– De er så omtenksomme – ja, det er alle som jobber her altså – men disse imponerer meg. De er så unge, og går på med mot: Vasking, baking, matlaging, vi har vært ute og gått turer – ja, og du så bowlingbanen i gangen?

Til morgenkaffen har det vært en runde eller to med Yatzi. Under avslutningsmiddagen ble det ballongfest.

En 99-åring mente først det var litt barnslig med ballonger, får ReAvisa fortalt:

– Men etter hvert satt til og med ho på snart 100 år og slo etter ballongene, sier Jan og ler godt.

Prosjektet har kommet for å bli?

Det eneste negative med uka, var at den tok slutt. Det rant noen tårer på både gamle og unge kinn ved avskjeden fredag.

At denne uka skulle gå så bra, hadde ingen drømt om. Men den som intet våger, intet vinner.

– Vi var spente alle sammen, bekrefter virksomhetsleder ved Re Helsehus Ingerd Saasen Bache.

Veiledere og ansatte sto klare i tilfelle noe skulle skjære seg.

– Vi skulle være tilgjengelig, men på god avstand, forteller veilederne Kristine Møller Nilsen og Therese Næss.

– Vi stakk innom en del ganger i starten av uka, men vi så jo kjapt at alt var på stell. Så det var mer om å gjøre å holde seg unna, sier de og ler.

– Dette fiksa elevene helt greit sjøl!

Camilla Reidunsdatter Andreassen, studierektor ved helse- og oppvekstfag, forteller at ordningen mest sannsynlig har kommet for å bli – kanskje med noen små justeringer.

– Når vi ser hvor mye mestring disse elevene har opplevd i løpet av denne uka, og hvor bra det har fungert for beboere og Re Helsehus, da må vi sette alt inn på at dette prosjektet fortsetter. Dette er snakk om å forene alle gode krefter til alle parters beste.

Prosjektet har fått støtte fra innovasjonsmidler fra Vestfold Fylkeskommune, som gjør at ansatte ved Re Helsehus kan kjøpes fri til å følge opp elevene.

Enda sikrere i sitt yrkesvalg

Pioner-elevene håper nye elever får muligheten til å bli kasta ut i det, akkurat som de er blitt denne uka.

Ingen av dem er blitt skremt bort fra yrket, – vi er heller blitt enda sikrere på at det er dette vi skal jobbe med, forteller de til ReAvisa.

– Dissa blir nok dyktige pleiere etter hvert. Dere interesserer dere virkelig for detta, trur jeg?, spør Jan over ukas siste kaffekopp sammen med elevene.

– Ja!, svarer Natalia kontant.

– Men er det ikke litt slitsomt, da?, lurer Jan på. – Det er jo mange tunge løft, for eksempel?

– Jo, men det gjør ikke noe. Det skal være litt slitsomt på jobb, men det er mest givende. Også er det blitt mange gode hjelpemidler, som for eksempel heisene dere har her.

Praten lover godt for framtida til en sektor som skriker etter arbeidskraft i åra framover.

Re Helsehus og Re VGS er på offensiven for å løse utfordringene.