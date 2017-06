Travel og spennende sommer for The Last 24

UNDRUMSDAL/TØNSBERG: Denne sommeren får Re/Tønsberg-bandet vist seg fram for tusenvis konsertgjengere – som oppvarmingsband for flere store artister.

The Last 24 starta opp for snart fem år siden. Det lokale pop-punk-bandet har vist seg fram på alle lokale festivaler og scener, til stor glede for Re-publikummet.

Nå åpnes større dører, med bandets feteste sommerjobb hittil:

Sju konsertdatoer, der den første allerede har vært – og den neste er allerede i kveld – står på planen for Marthine Huseby Simonsen (28) fra Undrumsdal, Fredrik Bertelsen (29) fra Undrumsdal, Peter Kristoffersen (32) fra Tønsberg og Thomas Johansen (29) fra Tønsberg.

Store stjerneartister

Da Timbuktu gjestet Tønsberg var The Last 24 support. I kveld, fredag 9. juni, spiller de før Penthouse Playboys vrikker seg inn på scenen i Foynhagen.

Videre skal Hellbillies countryrocke Tønsberg 19. juli, Kurt Nilsen spiller 20. juli, Bjørn Eidsvåg 22. juli, Postgirobygget 28. juli og Valentourettes 11. august.

Hver og en av stjernene etterfølger The Last 24.

– Det betyr jo en hel del å få være support for store artister og spille for et breiere publikum som kanskje ikke ville ha hørt oss ellers, forteller Fredrik til ReAvisa.

Pop-punk med rocka attitude

– Vi får med oss mye god erfaring, også med tanke på at en del av jobbene kommer ganske tett. I tillegg er planen at også at en ny EP skal slippes 23. juni.

En travel sommer, med andre ord, – men det blir spennende og veldig morsomt!

The Last 24 har spilt på Slottsfjellfestivalen og alle lokale festivaler, i tillegg til flere turer til utlandet for å vise seg fram.

Musikken beskrives som heftige trommebeats, fengende gitar-riff, rocka jentevokal og attitude.