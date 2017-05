Denne karen ofrer alt – for å gi deg en perfekt konsert

VÅLE/VERDEN: Christian Junge digger å være på konsert hver eneste dag. Og han digger å bidra til at konserten blir perfekt.

«Det er sjelden man kan bruke ordet «best» om noe eller noen, men Junge er f… meg best. Den arbeidskapasiteten hans må du tilbake til 1930-tallet for å finne noe som ligner. Noen må klone ham. 50-60 sånne og vi får lagt togskinner hele veien til Nordkapp innen året er omme.»

Kristopher Schau,

musiker, komiker, forfatter, programleder og frontfigur i The Dogs

Christian Junge (36) bor i Brekkeåsen med samboer og to barn. Han har utdannelse innen kulturfag, musikk og administrasjon. Sånn, nok formaliteter. Nå rock’n roll:

Christian – eller Junge blant musikkvenner – elsker musikk og rockelivet. Derfor digger han å kjøre rundt på rockeband, og det var i en Caravelle med ni stykker og full rigg stappa inn det skjedde:

Ideen om Rock Transport dukka opp.

– En helvetes pågang

Junge kjøpte seg en svær Sprinter, brukte ei uke på å bygge den om akkurat sånn han ville ha den, og så var buisinessen i gang.

– Det ble en helvetes pågang, det er et stort behov der ute, forteller han. Junge står for transport av både folk og utstyr, er med å rigge opp og ned, og under konserten kan han brukes til det meste – både lys, lyd, stemming, reparasjoner – det aller meste bandet skulle trenge.

Han er en «potet» som kan alt – og får gjort unna alt som trengs.

– Nei, jeg er vel aldri den som står med henda i lomma? Jeg liker ikke å sitte eller stå i ro. Også er det en fordel at jeg kan litt forskjellig ting – fikse ting. Enten det er bil, gitar, lys, lyd. Det er mye rart som må fikses og ordnes på tur!

280 reisedøgn på ett år

Det eneste problemet med buisiness-ideen var at band ikke tjener penger lenger. Derfor ble det ikke så store overskuddet. Det er marginalt hva man kan ta seg betalt av band som nesten ikke tjener penger sjøl.

Likevel gikk det slag i slag fra oppstarten på nyåret for to år siden. I 2015 ble det 280 reisedøgn. En rockebuss ble til to, og så tre. Junge både kjørte sjøl og leide ut busser som band kunne reise rundt i sjøl.

Det ble for mye. Mens Junge var på turne med et band i Sverige, havarerte en annen turnebuss i Oslo. Han kjørte for å bytte dynamo i løpet av natta, etter at giggen i Sverige var ferdig. Så tilbake igjen for å fortsette turneen i Sverige.

Det er bare ett av mange eksempler på at det balla på seg. – Og fortsatt var det ikke mer enn at det såvidt gikk rundt, sier Junge og ler. For nå er det bare for moro skyld – og en liten biinntekt. Men det første året var en god erfaring å ta med seg.

– Jeg måtte finne meg en vanlig voksenjobb ved siden av.

Da ble det bilmekaniker denne gangen. CV-en er variert for alt-mulig-mannen som fikser det meste.

– Akkurat som en lang guttetur!

Mens ReAvisa er innom, lager han et nytt mikrofonstativ til The Dogs. Det ser like tøft ut som bandet låter. Denne våren har han vært på veien i to og en halv måned med bandet, gjennom 24 spillejobber landet over.

– Jeg har prøvd meg fram og har finni en gylden middelvei. Det vil si at jeg har solgt unna bussene og beholdt bare en, og nå booker jeg ett og ett band, og konsentrerer meg om en turne av gangen.

– Det er mer håndterlig og veldig gøy – og jeg kan kalle det en bijobb. Med denne formelen ser jeg familien min, og jeg klarer å beholde jobben.

Nå som Junge har hodet over vannskorpa igjen, koser han seg gløgg i hjel. – Det er gøy å fikse bil til turne og greier. Også er jo turnelivet akkurat som en lang guttetur.

Dekorerer turnebussen for hånd

Når det gjelder å fikse bil, er det en historie for seg sjøl. Turnebussen blir malt opp for hvert enkelt band, med logo og navn. – Det er bare noe jeg gjorde, det er ikke akkurat noe som blir bestilt. Det blir kult da!

Å male om turnebussen med The Dogs-dekor tok sju timer. – Med tre knekte ribbein, vel og merke. Jeg klarte f… meg å ramle ned fra taket på bussen da jeg skulle fjerne ei takluke. Det hadde gått greit det, hadde jeg ikke landa på ei gardintrapp.

Men denne karen lar seg ikke stoppe av noen «småskader». En gang skulle bakdørene på en turnebuss byttes over til en annen, fordi den som var ferdig malt til bandet streika. I stedenfor å male på nytt, var et bakdør-bytte enklere. Helt til Junge mista døra på tærne.

Tærne ble bare teipet med gaffateip, og turneen gikk som planlagt. En god stund etter viste det seg at ett par av dem var brukket.

Kjører hele Europa rundt

Musikken kommer uansett først. Denne karen lever og ånder for musikk. Sjøl er han er en habil musiker, godt kjent i det lokale kulturlivet i Re. Han har arrangert musikkfestival i sin egen gårdsplass – med Oslo Ess på plakaten.

Junge digger å være på konsert hver eneste dag. Og enda råere er det å bidra konstruktivt til konserten han er på.

– Du savner ikke å stå på scenen sjøl?

– Næ, jeg trives best når jeg ikke syns. Jeg har spelt med The Dogs, når jeg blir dratt opp på scenen. Men det er bak, over, under eller foran jeg trives best. Ikke på.

Fram til nå har vi prata mye om The Dogs. Men Junge har også reist med Kvelertak, Honningbarna, El Cuero, Sweden, Oslo Ess, Mayhem, ramser han opp.

– Ehh, holder ikke det a’? Det er mange småturer ellers også. Hurra torpedo, for eksempel. Jeg visste absolutt ikke at Mayhem er så svært! Jeg fikk drittsjokk på en festival i Frankrike. Det var helt sjukt!

Turnebussen har kjørt hele Europa rundt. Nå er det er snakk om en gigg i statene. I juni blir det turne med Mayhem i Russland.

– Jeg har finni min greie nå

Junge har blitt mer og mer teknikker og alt-mulig-mann enn sjåfør. Nå hender det at også han kan ta seg en hvil på turne.

Derfor begynner Rock Transport å bli både mer behagelig og samtidig likne mer på et levebrød. Han er blitt en kjent og ettertrakta kar i musikkmiljøet.

– Det er et lite miljø, så det er ganske oversiktlig, sier Junge – som får mange henvendelser.

– Jeg kunne kanskje levd av dette nå, nå som jeg veit litt mer om hvordan det bør gjøres – det kan godt hende. Men jeg har finni min greie, og det er en mellomting. Litt ute på veien, og litt hjemme i vanlig jobb. Det betyr at jeg må si en del nei til Rock Transport-oppdrag.

Kombinasjonen er perfekt: Guttetur på turne, med kameratskap, promp, pissprek og gøy hele tida, for så å komme hjem til ni-til-fire-livet. – Etter to måneder på guttetur er det vanvittig godt å komme hjem igjen til familien min. Tro meg!

Neste på planen nå, er Sverige-turne med The Dogs, så Russland-turne med Mayhem i juni, for så full festivalsommer med The Dogs. Så ettertraktet er reingen blitt at også 2018 begynner å fylles opp med turneer allerede nå.

