Her ser du hele den nye kommunen – fra innerst i Re

RYGGSÅSEN: Fra denne toppen lengst nord i Re har du oversikt over hele den nye kommunen. I kveld er du invitert med på grilling her sammen med ordfører-radarparet Thorvald og Petter.

Står du i krysset Holtungveien/Kleivaveien og følger skilt til Blåløypa opp til Ryksåsen, da kommer du til et fantastisk utsiktspunkt folk i generasjoner har søkt til.

Etter ti minutters gange er du 240 meter over havet, og har fri sikt helt ut til Oslofjorden. Du må altså helt innerst i Re, på grensa til Holmestrand, for å se helt ut til Tønsberg-kysten.

Høytidelig åpning i kveld

Torsdag 4. mai kommer ordfører-radarparet Thorvald Hillestad og Petter Berg for å nyte utsikten – og klippe snora for en ny gapahuk.

Og gapahuken er det siste som blir bygd på denne toppen.

For nå er åsen på 1.422 dekar som strekker seg fra Re og over kommunegrensa til Holmestrand omgjort til et freda naturreservat.

Det betyr at det kan gjøres fælt lite – det vil si ingen verdens ting – uten Fylkesmannens skriftlige godkjenning.

Det heter i Forskrift om vern av Ryggsåsen:

«Området har et stort nett av merka stier som brukes til turgåing, sykling og hesteridning. Veiene, merka stier og skiløypa i området kan benyttes og vedlikeholdes som tidligere. Det samme gjelder bruk og vedlikehold av jakttårn, mobilmast og hytte. Det åpnes også opp for oppføring av branntårn, utsiktstårn og gapahuk etter søknad til Fylkesmannen».

Det sistnevnte har Kleven velforening stått for, og med dugnadsinnsats og midler fra Sparebankstiftelsen er det klart for høytidelig åpning av gapahuken.

God oversikt over nye Tønsberg kommune

Ryksåsen – som det står på skiltene – eller Ryggsåsen – som det heter i offentlige dokumenter som omhandler naturreservatet – omtales videre slik i verneforskriften:

«Store deler av reservatet er dominert av bøkeskog, mens andre partier har en mer blandet edelløvskog med mye bøk. Det er innslag av ask, eik, lind og svartordominerte bestand, slik at området har mange av edelløvskogstypene som opptrer i Vestfold».

Herman Heierstad og Dag Enerhaugen var på plass i Tønsberg for en høytidelig overrekkelse av gavesjekken fra DNB Sparebankstiftelsen til Kleven velforening tidligere i år.

– Fra denne toppen ser du stort sett hele den kommende Tønsberg kommune, helt ut til Oslofjorden og Færder. Det er allerede en fantastisk flott plass å besøke, og det blir enda bedre med denne gapahuken, sa de i takketalen.

De framholder Terje Rygg og Lars Sollie som to av de største initiativtakerne, i tillegg til flere dugnadsfolk i velforeningen. Skogeierne har gått med på frivillig vern av området.

– Alle er velkommen til grilling!

– At vi har fått det «nyforlovede ordfører-paret» Thorvald og Petter til å stå for åpningen er jo litt stas, mener Herman Heierstad i prat med ReAvisa dagen før åpningen.

– Vi inviterer alle som vil til grilling torsdag 4. mai klokka 17.30, og offisiell åpning klokka 18.00.

Og mens ordfører og menigmann nyter ei grillpølse og den flotte utsikten, er det bare å håpe på like gode utsikter for den nye storkommunen.

