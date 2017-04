Reidun og Arild sørger for «elitemelk» fra Re

RAMNES: Disse melkebøndene på Berg er i elitedivisjonen blant alle melkebønder her til lands.

Til sammen 93 melkeprodusenter fra hele landet mottok denne uka TINEs høyeste utmerkelse for topp melkekvalitet, Sølvtina.

Ekteparet Reidun Bogstad Knutsen (39) og Arild Knutsen (43) var blant disse «elite-melkerne» som ble hedret. De driver Berg Melkesamdrift DA på familiegården til Reidun på Berg i Ramnes.

Tildelingen fant sted under en høytidelig markering i forkant av TINEs årsmøte.

Ikke en eneste glipp

Hver dag måler TINE kvaliteten på melka fra norske melkeprodusenter. Den beste melka kategoriseres som «elitemelk». Bønder som klarer å levere elitemelk hver eneste dag i 15 år, hedres med Sølvtina.

Elitemelk er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få for sin råvareleveranse, og nær 5.500 dager med god fjøsdrift må til for å kunne motta den eksklusive tina, laget av ekte sølv hos gullsmed Th. Martinsen i Tønsberg.

– Sølvtina er et symbol på det langsiktige og møysommelige arbeidet bønder har lagt ned over mange år. Mottakerne har utført et imponerende godt arbeid med vekt på kvalitet og grundighet over lang tid, sier Hanne Refsholt, konsernsjef i TINE.

Tar vare på dyra på beste måte

Styreleder Trond Reierstad er stolt over den dyktighet og grundighet mottakerne av Sølvtina representerer.

– Bak prestasjonene ligger yrkesstolthet, gode hygienerutiner og grundig planlegging og oppfølging av alle deler av gårdsdrifta, med stor vekt på å ta vare på dyra på beste måte, forteller styrelederen.

– Høy kvalitet er det beste konkurransefortrinnet norsk melkeproduksjon har i konkurransen med utenlandske aktører. I løpet av de siste 15 årene har andelen elitemelk økt javnt og trutt. Det betyr at norske forbrukere får melk i verdensklasse.

Målet med hedersprisen er å påskjønne dyktige melkeprodusenter og øke interessen for godt fjøsstell, god gårdsdrift og levering av melk med særdeles god kvalitet.