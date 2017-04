Sjekk hva som fikk anleggselevene på Re til å smelte…

BERGSÅSEN: To nøster ble finni kalde og redde – men fikk kjapt varme og omsorg.

Tirsdag jobba anleggslinja som vanlig med sitt på Re videregående skole. Det vil si store maskiner og møkkete hender.

Men så kom de over noe helt uvanlig, forteller Re VGS-lærer Erik Myrvang:

– Dynamitt, gravemaskiner, diesel er nok hovedinteressen for elevene på anleggslinja. Men så fant Jon Eivind Lie fra Ramnes og Eirik Johannes H. Hjelmtvedt fra Hillestad to hareunger som lå og rista nede i en krok på fotballbanen i Bergsåsen, og nå ligger de og varmer seg på et saueskinn inne i traktoren.

– Snakk om å vise omsorg a’ gitt!

Lærer og elever er usikre på veien videre for disse små krabatene.

Men de så ikke noen annen råd enn å legge dem tilbake der de ble finni, etter å ha gitt de litt varme og omsorg – og nå håper alle på det beste.

– Vi håper haremor kommer tilbake og tar vare på dem videre.

