Nå er dette huset til salgs – for godt over 5 millioner!

REVETAL: «Enebolig med 1,5 mål tomt med stort utviklingspotensiale», står det i boligannonsen. – Mer midt på Revetal får du det ikke!

Hvis noen hadde fortalt for en del år siden at det lille, gamle huset skulle bli solgt for over 5 millioner kroner en dag, hadde vel noen og enhver ledd seg skakke.

Nå ligger huset på snaut 200 kvadratmeter over tre plan til salgs med en prisantydning på 5.250.000 kroner (ekstern link DNB Eiendom). Og det er godt mulig prisen blir enda høyere.

Tomta på 1,5 mål er nok det mest interessante, spesielt for næringsinteresser. «Denne eiendommen har et stort utviklingspotensiale», heter det i annonsen.

Gamleveien 6 er et av de siste av flere gamle bolighus som en gang lå på Revetal. Dette ble bygd i 1952, i tilknytning til saga på Revetal etter det ReAvisa har fått greie på.

Huset har vært kommunalbolig de siste åra, og det er nå Re kommune som selger. Salget ble vedtatt politisk tidligere i år. Truls Bøhle ved DNB Eiendom Revetal har fått oppdraget som megler.

– Spennende objekt, forteller Truls til ReAvisa. – Med utviklingen som skjer og har skjedd på Revetal, er ikke det ofte at man finner en enebolig midt i sentrum. Men i dette tilfelle er det nok høyst usannsynlig at det blir en privatperson som kjøper til eget bruk. Det blir spennende å se.

Tomta strekker seg fra parkeringsplassen sør for Revetal gamle stasjon og helt til parkeringen nord for bensinstasjonen. Det vil si at tomta inkluderer gangveien og hele den store plenen rundt huset (se bilde over).

Nærmeste nabo er Bispeveien og Re-torvet. Mot Aulielva er naboene nybyggene Sagatun, Revetal Vest, med mer.

Det blir, som megler sier, spennende å se hva som skjer med denne tomta – midt på Revetal.