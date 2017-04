– Vi skal vise respekt for alle elever. Dette blir tatt tak i!

REVETAL: Etter et krast Facebook-innlegg fra en Revetal ungdomsskole-elev, forteller rektor at skolen har beklaget selve saken. Men hun bekrefter at skolen valgte å rådføre seg med lensmann angående personvern-spørsmål.

Onsdag forrige uke la Revetal ungdomsskole-eleven Daniel Aall Skillinghaug (15) ut en Facebook-status, som han også sendte til ReAvisa:

«Hva er respekt?», spør Daniel. «Jeg er femten år og går i 10. klasse på Revetal ungdomsskole. Her kan vi ofte oppleve å bli skjelt og smelt til uten grunn. Er dette greit?»

Han beskriver en situasjon der han overhørte to lærere som snakka nedlatende om flere elever, deriblant han sjøl. «Det var kommentarer som gikk direkte på personligheten av en elev og hennes mor… Er dette greit?»

«Hvordan kan man gjøre en god jobb med mennesker når man ikke er glad i mennesker og ikke har som mål å få oss ungdommer til å vokse opp med sunne holdninger…»

Daniel skriver videre at han mener noen bør tenke seg godt om og revurdere stillingen sin. Han avslutter med at dette ikke gjelder alle lærerne på Revetal ungdomsskole.

Denne uka har den ene redaksjonen etter den andre tatt opp saken. Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen synes det er leit at ikke Daniel tok opp saken med henne først.

Daniel forteller at han ikke hadde trua på at noe ville blitt bedre ved å ta det opp med skolen:

– Jeg tror hvis jeg hadde tatt det med en lærer, hadde det bare blitt løse ord. Og hvis jeg hadde tatt det til rektor, hadde det ikke blitt tatt seriøst. Da jeg la det ut på Facebook ville jeg ha en ordentlig tilbakemelding, forteller han til ReAvisa.

Etter innlegget ble det likevel et møte med Daniel, hans mamma, rektor Mona Elisabeth Larsen, og en inspektør.

– Møtet gikk greit, helt til rektor avslutter med: «Saken er forresten sendt til politiet.» Jeg ble først overraska og det gikk ikke helt opp for meg, sier Daniel til ReAvisa.

Det var da saken fikk fart i mediene – da politiet ble involvert i saken.

Rektor Mona Elisabeth Larsen synes hele saken er veldig kjedelig.

– Når det gjelder saken, så er det ikke sånn vi skal oppføre oss. Skolen har sagt unnskyld til både elever og foreldre. Vi skal vise respekt for alle elever, så dette blir tatt tak i.

– Men når det gjelder personvernet til våre ansatte, måtte jeg rådføre meg med politiet, sier rektor – som bekrefter at det har vært kontakt med lensmann på Revetal, men at det er ikke noe unormalt i det.

– Vi møtes for både små og store ting, og har en tett, løpende kontakt. Det er sånn vi jobber, og det setter begge parter stor pris på. Det virker preventivt for små og store ungdomsproblemer.

I det opprinnelige innlegget var det lett å identifisere lærerne det gjaldt. Det å vise nettvett og lære om personvern er en del av pensum på ungdomsskolen.

Rektor avviser overfor ReAvisa at det er levert en anmeldelse, slik noen medier skriver. ReAvisa har ikke fått en avklaring fra lensmann på Revetal tirsdag kveld.

– Hele saken – også Facebook-innlegget – er sendt over på epost til lensmann for en vurdering av personvern-spørsmål, forteller hun til ReAvisa.

Daniel synes det er bra at saken blir belyst skikkelig. Han mener det er en ukultur blant noen av lærerne på ungdomsskolen.

– Denne saken handler egentlig ikke om meg, men om kjernen i det jeg skreiv i Facebook-innlegget, forteller Daniel til ReAvisa: – At noen av lærerne baksnakker elevene. Det er ikke bra!

