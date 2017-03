Her jubler Ramnes-jentene etter storseier i siste hjemmekamp for sesongen – se bilder!

RAMNESHALLEN: Søndag kveld ble det nok en slåsskamp i Ramneshallen, der årets unge Ramnes-lag imponerte stort med seier mot et antatt mye bedre lag.

Se bilder fra håndballsesongen 2016/2017 – oppdatert!

Årets sesong knytta det seg stor spenning til, etter at stort sett hele det gamle laget la håndballen på hylla etter forrige sesong.

Et veldig ungt Ramneslag, med en stor overvekt J16-spillere som tok steget rett opp i voksenhåndballen, tok fatt på oppgaven.

Og oppgaven har de løst på en rett og slett imponerende måte.

ReAvisa har skrivi flere ganger om et kjempende Ramnes-lag som ikke gir seg på tørre møkka denne sesongen. Det de mangler i rutine, tas igjen i pågangsmot og stor kampvilje. Sesongens siste hjemmekamp ble intet unntak.

Ramnes møtte Hurum og Røyken, som ligger fire plasser over på tabellen. Ingen tvil om at gjestene var favoritter i Ramneshallen. Men her har mang en favoritt måttet bite i parketten mot Ramnes på hjemmebane.

Gjestene leda fra start med ett og to mål. Men 10 minutter ut i kampen snudde Julie Stenstrøm stillingen til fordel for Ramnes, som for første gang gikk opp i ledelse 6 – 5.

Herifra og inn skulle Hurum og Røyken-jentene aldri noen gang klare å ta tilbake ledelsen.

Riktignok klarte gjestene å kjempe seg opp til 10 – 10 en stakket stund, men da la bare Ramnes-jentene inn et ekstra gear og dro fra med fire mål på rappen.

Først Frøydis Grorud, så Sara Løkeberg, så Julie Stenstrøm igjen, før Frøydis Grorud igjen – til stillingen 14 – 10, som skulle stå seg til pause.

Rebekka Bekkevold sto nok en glimrende kamp, og vokta målet så frustrasjonen tydelig spredte seg blant Hurum og Røyken-jentene.

Uti 2. omgang sørga Madelen Ulfsten for 5-målsledelse, og mot slutten ble det overkjøring av det antatt mye bedre laget – ifølge tabellen.

Susanne Huun satte spikeren i kista for gjestene med straffe i kampens siste sekunder, og sluttresultatet ble 30 – 22 til Ramnes.

Madelen Ulfsten, Ramnes’ beste spiller i sesongfinalen på hjemmebane, jubla høyt sammen med resten av Ramnes-jentene etter slåsse-seieren.

– En veldig god avslutning på hjemmebane, ved å slå et lag som ligger langt over på tabellen! Veldig gøy!

Madelen forteller at det var hennes siste kamp for en stund, hvert fall en sesong. – Jeg flytter til Stavern neste år. Så får vi se hva som skjer, forteller hun til ReAvisa. Hun har trua på et fortsatt ungt Ramnes-lag neste sesong. Det har funka bra i år.

Det gjenstår en seriekamp på bortebane mot Konnerud. Ramnes vil havne sånn cirka midt på tabellen, uansett hvordan siste kampen ender.

Det er helt i henhold til målsetningen for sesongen, forteller trener Ronny Bekkevold:

– Vi er nå sikra plassen vår i 3. divisjon for i år, og det var målsetningen for laget – men vi hadde ingen garanti. Vi har et ekstremt ungt lag, der prestasjonene har variert.

– Men jeg er veldig godt fornøyd med sesongen og gleder meg til neste. Det gror bra i yngre lag i klubben, oppsummerer treneren til ReAvisa.

Langsiktig plan for Ramnes-jentene er opprykk til 2. divisjon:

– Vår målsetning for 2017 – 2018 er å etablere oss i 3. divisjon, og videre for 2018 – 2019 er målsetningen å kjempe om opprykk til 2. divisjon, forteller Ronny Bekkevold.

Se bilder fra håndballsesongen 2016/2017 – oppdatert!

Annonse: