Årets fotograf 2017: – Utrolig takknemlig og glad!

FON/DRAMMEN: Denne helga ble Trine Bjervig kåra til Årets fotograf 2017 av Norges Fotograf Forbund (NFF). – Det har fortsatt ikke gått helt opp for meg, sier mesterfotografen til ReAvisa.

For et snaut år siden, i mai 2016, skreiv ReAvisa om den allerede da prisbelønte fotografen Tine Bjervig (41), bosatt i Re. Last ned avisa her for å lese mer.

Trines største ønske til konfirmasjonen var mørkeromsutstyr. Det fikk hun, og siden har hobbyen vokst i omfang – og i dag er det jobben hennes.

– Det er å skape noe som varer evig. Bare ett lite øyeblikk, dokumentert for alltid. Det er noe veldig, veldig fint med det, fortalte Trine Bjervig til ReAvisa.

Den gang bodde Trine Bjervig på Revetal, med fotostudio på Nøtterøy. Nå har hun og familien flytta til et småbruk i Fon, der hun også bygger et nytt fotostudio som skal stå klart over sommeren, etter planen.

Re-fotografen har gjort seg bemerket år etter år, og har vunnet utallige medaljer for sine flotte fotografier, både i Norges Fotografforbunds landskonkurranse og andre fotokonkurranser, ramses det opp på Norges Fotograf Forbund (NFF) på sine nettsider.

Denne helga sanket Trine inn enda en gjev tittel: Fotograf Trine Bjervig fra Nøtterøy ble lørdag kveld 25. mars kåra til ”Årets Fotograf NFF 2017” i Landskonkurransen 2017. Premieutdelingen fant sted i forbindelse med Fotografi 2017 som avholdes 25.–27. mars i Drammen.

Fotograf Trine Bjervig fikk høyeste poengsum i konkurranse med 158 fotografer og 627 innsendte arbeider fra hele landet. Hun ble premiert for bildene ”Stuck in the middle”, ”The farmer´s daughter”, ”Hans & Grete” og ”Les Misérable”.

Årets jury la vekt på å finne det gode, idéfulle bildet som samtidig viser godt fotografisk arbeid. Juryen uttaler om Årets fotograf, Trine Bjervig:

«Årets fotograf viser at hun behersker det tekniske på en profesjonell måte. Bildene har et kreativt og spennende uttrykk, og hvert bilde inneholder en klar og lesbar historie samtidig som det overlates til seerens fantasi selv å tolke bildene. Juryen ble betatt av fotografens kontakt med modellene og det resultatet som dette gir i form av sterke uttrykk. Komposisjon og fargebruk er behersket på en måte som forsterker helhetsinntrykket.»

Trine driver i dag sitt eget studio på Nøtterøy, snart i nytt fotostudio på småbruket i Fon. Hun har spesialisert seg innen nyfødt, baby- og barnefotografering, men også bryllup.

Årets vinnerbilder går videre i WPC – World Photographic Cup, der Norge pleier å gjøre det svært bra.

– Jeg er utrolig takknemlig og glad for å ha vunnet og blitt Arets fotograf 2017, forteller Trine til ReAvisa. – Det har fortsatt ikke gått helt opp for meg!

Det er neppe tilfeldig at vinnerbildet heter «Farmers daughter». Trine fortalte i fjor om det å flytte til Re:

– Jeg elsker jordene, og det åpne landskapet. Jeg elsker Langevann, jeg elsker det rolige livet på landet og alle de flotte motivene som omgir oss her i Re – hele tida.

Les mer om fotograf Trine Bjervig i ReAvisa, mai 2016. Last ned papiravisa gratis her.

