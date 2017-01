I går var alle 10. klassingene på ball – men ikke Joakim

I går var det 10. klasseball på Revetal ungdomsskole – men ikke alle 10. klassingene i Re var med på ballet.

– Det stakk dypt i mammahjertet når jeg så alle de flotte ungdommene som var på ball. Joakim er nå 10. klassing, men vi har ikke hørt noe om noe ball. Nå er han riktignok på basen på Kirkevoll, men han er nå 10. klassing likevel, sier mamma Merete Humstad.

Joakim har gått på barnehage i Brekkeåsen og skole på Kirkevoll. Han var mer deltakende i klassen de første barneskoleåra enn i løpet av de siste ungdomsskoleåra.

– Men de fleste elever, lærere og foreldre i alderskullet veit hvem Joakim er, etter å ha gått i barnehage og på barneskolen sammen. Og i fjor ble han konfirmert sammen med kullet sitt.

Mamma Merete vil ikke kritisere noen, heller ikke skolen. Men hun håper at ReAvisa-skriverier vil sikre at andre ikke opplever det samme seinere.

– Alle bør få invitasjon, uansett. Så får det bli opp til eleven og foreldrene å vurdere om det passer for den enkelte. For Joakim hadde dette vært helt topp, derfor stikker det ekstra dypt i hjerterota.

For det er en aktiv og sosial 15-åring som gikk glipp av 10. klasseballet.

– Han elsker å være ute blant folk, han er alltid blid, han liker musikk og dans. Vi hadde helt klart dressa opp Joakim og ordna sånn at han hadde fått gå på ball, hadde vi bare visst om det.

Mamma Merete mener dette er ekskludering, og det er ekstra skuffende at en Re-skole som ellers gjør så mye for integrering og likeverd ikke har gjort noe med dette. Hun forteller at familien ikke hadde klart seg uten basen på Kirkevoll, og skryter veldig av jobben som gjøres.

Derfor ble hun veldig overraska over denne ekskluderingen.

– Nå som jeg har sjekka litt opp, har dette skjedd tidligere år også – men ingen har sagt ifra. I år gjelder det to 10. klassinger på basen, men jeg håper det aldri skjer med noen igjen.

– Leit og høre, sier Mona Elisabeth Larsen, rektor ved Revetal ungdomsskole når ReAvisa tar kontakt.

– Vi har ikke hatt tradisjon for at elever som går på Kirkevoll har vært invitert til skolens ball. Så lenge jeg har vært rektor har dette ikke vært tema, ei heller har jeg blitt kontakta fra Kirkevoll eller foresatte i forhold til dette.

– Hadde dette kommet opp, hadde de selvfølgelig blitt invitert, forteller ungdomsskolerektoren.

Det er Joakim og mamma Merete glad for å høre. – Det er bare å håpe at man lærer av dette, så alle blir invitert neste gang.

