Avlyser – eller utsetter – Re-løpet 2017

RAMNES: Re-løpet lar seg ikke gjennomføre som planlagt lørdag 28. januar. – Men får vi snø så kommer vi til å prøve oss med en ny dato.

Re-løpet 2017 skulle gått lørdag 28. januar. Ikke er det snø på bakken, og ikke levner værprognosene særlig håp om snø heller – innen den tid.

Skulle snøen komme seinere i vinter, kan det fort og gæli bli satt opp en ny dato for det tradisjonsrike skirennet.

– Vi må bare håpe, skriver Re-løpet på egen Facebook-side.

Også Re-trimmen som skulle gått i Re-løypene søndag samme helg er avlyst.

Sjøl om det ikke er natursnø i Re, har kuldegradene sørga for at snøkanonen på Bibo har gått for fullt. Derfor er det nå en sløyfe på kunstsnø i Våle.

IL Ivrig forteller at poenglangrenn starter opp fra og med førstkommende tirsdag 24. januar. Påmelding i Vålehallen fra klokka 17.30 – poengrennet starter cirka klokka 18.00.

– Gutter og jenter, menn og kvinner i alle aldre uansett nivå er hjertelig velkommen!

På grunn av snømangel gikk Biborennet 2017 på lånt arena i Svarstad. Les om rennet her – og se bilder her.