Denne jenta sørga for hjemmeseier i Biborennet 2017

SVARSTAD: Biborennet 2017 ble flytta fra Bibo til Borgen i Svarstad på grunn av snømangel her i Re. Den eneste hjemmeseieren på bortebane gikk til ei Tønsberg-jente som går for IL Ivrig.

Biborennet 2017 lot seg desverre ikke gjennomføre på Bibo, men ble lagt til lånt arena på fylkesanlegget Borgen i Svarstad. Søndagens skiskytterrenn på Bibo er også avlyst på grunn av manglende snø.

Noen av de yngste Ivrig-løperne syntes ikke det gjorde noe særlig. Sjøl om Torben Thornquist (9) mener «borte bra, men hjemme best» – og Lovise Horn (9) mener det ville vært hakket bedre å gått på hjemmebane på Bibo.

– Det er litt rart at vi har Biborennet helt annet sted enn på Bibo – men det gikk helt fint altså, forsikrer Olivia Thornquist (7) og Vilde Jåberg Horn (7). – Men hvis vi skal gå veldig mange renn, blir det ganske langt å kjøre hvis vi ikke har snø hjemme i Re, forteller jentene – som begge gikk sitt andre renn i skikarrieren.

Tross flytting internt i eget fylke – det er ikke mer enn en halvtimes kjøring til Borgen – ble Biborennet en suksess:

Tett oppunder 400 deltakere fra fire år og oppover var påmeldt, sola titta fram rett før den gikk ned, og skiføret fikk mye skryt.

– Vi skulle jo helst hatt en halvmeter snø på Bibo og arrangert rennet der, men det viktigste er at det blir renn. Her har Svarstad IL stått på og sørga for gode forhold, skryter rennleder Thomas V. Langedrag.

Rennlederen hadde med seg en stor dugnadsgjeng fra IL Ivrig. Også Knotten-søstrene Elin Katrine (13) og Tiril Kristine (15) stilte opp og hjalp til fra morgen til kveld, sjøl om de dessverre ikke kunne delta i årets Biborenn.

Elin var målmann – eller måljente – og serverte saft. Tiril hjalp pappa Jon Erik Knotten med tidtaking i speakerbua. Lillesøster Elin sliter med sjukdom og storesøster Tiril har tråkka over.

– Tiril er maks uheldig, forteller Elin. – Hun har akkurat kommet tilbake, så tråkker hun over – og så viser det seg at det er større skader enn vi først trodde. Det er kjempekjedelig!

Elin er mye plaga med sjukdom denne vinteren, og det kan være det samme som storebror Iver sleit med det året han skjøt i været og vokste veldig mye.

– Jeg må bare stå over til jeg er frisk. Jeg håper jeg rekker Ungdommens Holmenkollfestival, Ungdomsbirken, og flest mulig renn i Vestfold/Telemark-cup, forteller Elin til ReAvisa. Biborennet var første runde i cupen.

At Knotten-jentene hjelper til når de ikke får vært med å konkurrere, mener de sjøl er en selvfølge: – Det er IL Ivrig som arrangerer, så da må vi jo hjelpe til alle som kan!

Knotten-familien var likevel representert i startfeltet: Minstebror Simen Knotten gikk inn til en flott 3. plass i Gutter 11-klassen, og eldstebror Iver Johan Knotten, som satser alt på sykkel etter først å starta med langrenn, tok en 3. plass i Menn 19 – 20 år.

Arrangørklubben hadde over 30 egne på startlista. Det ble bare en eneste hjemmeseier, det sørga Henriette Olsen Kaale (18) for i klassen Kvinner 19 – 20 år. Hun bor i Tønsberg, men går for IL Ivrig.

– Med mamma og bestefar fra Re må jeg jo det – det er nesten som en familieforpliktelse, sier en blid vinner etter seks kilometer i ledelse – men med bare noen centimeters margins ledelse over målstreken.

– Jeg var litt usikker på formen i dag, men jeg valgte likevel å kjøre ganske hardt hele veien. De andre hang på, og det bekymra meg litt – siden jeg veit at jeg kan være litt svakere i spurten.

– Men det var et raskt føre, og det liker jeg veldig godt. Så sjøl om det ble javnt over målstreken, følte jeg at jeg hadde den lille luka som skulle til.

Henriette trives kjempegodt i IL Ivrig:

– Det er en utrolig bra klubb med godt humør, der vi kjenner hverandre godt og er tett knytta sammen. Det er nok fordi vi er flinke på å kjøre felles treninger og samlinger. Vi eldre trener de yngre, der vi får et felleskap på tvers av aldereklassene i klubben.

Henriettes mål er å sanke flere poeng i Vestfold/Telemark-cupen, som hun nå leder, og hun skal også gå Norgescup og Norgesmesterskap seinere denne sesongen.

Det ble enda en lokal pallplass i Biborennet 2017; Tor Anton Pedersen fra IL Ivrig gikk inn til en 3. plass i Menn 17 år.

Ingrid Tuft Søyland, som var så uheldig i fjorårets Biborenn, gikk inn til 4. plass i Jenter 12 år. Anne Sofie Kalager gikk inn til en sterk 5. plass i Jenter 15 år.

Lokale resultater i Biborennet 2017:

Gutter 8 år – uten plassering

Adam Anmarkrud Ivrig, IL – Ski 30 04:34

Jenter 8 år – uten plassering

Olivia Thornquist Ivrig, IL – Ski 9 08:24

Vilde Joberg Horn Ivrig, IL – Ski 14 06:20

Gutter 9 år – uten plassering

Rasmus Langslet Ivrig, IL – Ski 52 07:02

Gutter 10 år – uten plassering

Thorben G. Thornquist Ivrig, IL – Ski 96 08:31

Syvert Othilius Husemoen Ivrig, IL – Ski 99 09:49

Oscar Horn Ivrig, IL – Ski 94 07:03

Gustav Norman Bøhle BjørangIvrig, IL – Ski 113 08:45

Jenter 10 år – uten plassering

Lovise Horn Ivrig, IL – Ski 81 07:33

Gutter 11 år

3. plass Simen Knotten Ivrig, IL – Ski 170 06:01 00:11

12. plass Emil C. Langslet Ivrig, IL – Ski 145 06:47 00:57

29. plass Jonas Hestnes Ivrig, IL – Ski 139 08:18 02:28

30. plass Lars Christian Sollie Ivrig, IL – Ski 148 08:36 02:46

Jenter 11 år

10. plass Thea Tveitan Aaland Ivrig, IL – Ski 130 08:40 02:19

Gutter 12 år

6. plass Vebjørn Horn Ivrig, IL – Ski 223 06:06 00:18

13. plass Herman Langedrag Ivrig, IL – Ski 218 06:37 00:49

18. plass Sindre Andreas Søby Ivrig, IL – Ski 216 06:58 01:10

24. plass Robert Ursin-Holm Walle Ivrig, IL – Ski 240 07:30 01:42

25. plass Sander Jørnsen Ivrig, IL – Ski 232 07:36 01:48

Jenter 12 år

4. plass Ingrid Tuft Søyland Ivrig, IL – Ski 201 06:42 00:28

16. plass Fran Hermine Bjørang Ivrig, IL – Ski 193 07:20 01:06

Gutter 13 år

17. plass Sebastian Horn Ivrig, IL – Ski 349 09:07 01:48

Gutter 14 år

10. plass Andreas Heierstad Ivrig, IL – Ski 394 07:30 00:35

16. plass Oscar Langslet Ivrig, IL – Ski 405 08:24 01:29

17. plass Viktor Jørnsen Ivrig, IL – Ski 412 08:25 01:30

Gutter 15 år

8. plass Martinius Hage Gunnerød Ivrig, IL – Ski/ Team Nordre Vestfold 470 15:02 00:45

Jenter 15 år

5. plass Anne Sofie Kalager 5 Ivrig, IL – Ski/ Team Nordre Vestfold 295 16:16 00:39

Menn 17 år

3. plass Tor Anton Pedersen Ivrig, IL – Ski/ Team Nordre Vestfold 332 27:33 00:05

Kvinner 19 – 20 år

1. plass Henriette Olsen Kaale Ivrig, IL – Ski/ Team Nordre Vestfold 271 15:45

Menn 19-20 år

3. plass Iver Johan Knotten Ivrig, IL – Ski 421 28:02 01:05