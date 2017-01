– Hva ville Alfred Nobel sagt om verden i dag?

BRÅR: Betty Chapman inviterer til prat og diskusjon om Nobel på Re bibliotek. Her har hun også samla bøker, bilder, sitater og aktuelt lesestoff i den anledning.

Elisabeth Chapman (89) fra Bergsåsen, best kjent som tidligere helsesøster Betty fra 1974 og fram til pensjonsalder, er en engasjert dame som jobber på flere fronter mot krig.

Hun har også tidligere arrangert godt besøkte diskusjonskvelder på biblioteket. Torsdag 26. januar er datoen, med start klokka 19.00.

– Hva kan vi gjøre for fred? I vår tid? Mange sier det er en annen tid i dag, men krig var da og krig er nå. Så tvert i mot, det er ikke en annen tid i dag – det er bare å se seg rundt i verden.

– Derfor er det viktig å se hva Nobel betyr for oss i dag, og hans fredstanker er akkurat like relevante den dag i dag, mener Betty. – Hvis han levde i dag, ville han jobbe for nedrustning og gjøre krig ulovlig. Rett og slett.

– «Det er politikerne og generalene som steller til krig», sa Nobel. «Krig er det største av alle brott». De tydelige ordene i testamentet er svært relevant i dagens verden.

– Alfred Nobel var oppfinner, han fant opp både det ene og det andre og det tredje – masse annet enn dynamit! Han fant også opp en genial «fredsoppskrift» på tre punkter: 1- nedrustning, 2- forbrødring – og til slutt 3 – informasjon og utførelsen av de første to punktene.

– Det er en oppskrift for en fredelig linje, som sannelig har ikke gått ut på dato, mener Betty.

«Hva kan vi gjøre for fred?» – det skal diskuteres denne torsdagskvelden.

– Jeg håper inderlig at ungdommen kommer. Gjerne lærere med elever, sier Betty.

Hun blir i år 90 i år, og vil så gjerne at yngre generasjoner tar over stafettpinnen. Hun har vært en utrettelig fredsaktivist i hele sitt 89 år lange liv.

– Ja, mitt store håp er å få de yngre engasjert i spørsmålet. Det ville vært veldig fint.

