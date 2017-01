– I kveld melder jeg meg ut etter over 40 år i Høyre

REVETAL: – Jeg har vært Høyre-menneske på min hals i over 40 år, men nå kan jeg ikke være med lenger. Det går bare ikke.

Bergljot Woll (62) fra Kile i Ramnes varslet sin utmeldelse på egen Facebook-profil tirsdag kveld:

«Hvis ikke statsråd Helgesen kommer til fornuft i rovdyrforliket, melder jeg meg ut etter over 40 år som medlem i Høyre».

Klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) vendte like før jul tommelen ned for felling av fire ulveflokker. Det vakte sterke reaksjoner, og statsråden har nå innkalt de fire partiene som sto bak ulveforliket til et møte på sitt kontor onsdag, skriver NRK.no.

– Jeg har et stort håp, men ikke særlig trua på en snuoperasjon, sier Bergljot til ReAvisa onsdag formiddag. – Jeg håper fortsatt at regjeringen kan snu, men jeg tror ikke det. Og da blir det utmelding i kveld.

Det blir vemodig, innrømmer Bergljot som har representert Høyre i lokalpolitikken i Re. Hun har vist seg som en politiker som er rund i kantene for å oppnå gjennomslag for Høyre-politikk. Gjennom samarbeid på tvers av partier har Høyre fått innflytelse og kampsakene fått flertall.

Men denne kampsaken tror hun er tapt – innad i eget parti. Sjøl om hun ser at det er mange internt i Høyre som er enig med henne. Derfor er det et lite håp fortsatt.

– Jeg er fra Hedmark, og har hytte på Finnskogen der jeg eier skog og forvalter en elgstamme. Eller det vil si, det er nesten ikkeno stamme igjen omtrent, forteller Bergljot.

Ulvestammen skaper frykt for både dyr og mennesker. Høyre/FrP-regjeringens politikk er krenkende ovenfor folk i området, mener hun. – Vi kan ikke gå fritt i skogen, og vi tør hvert fall ikke slippe bikkja.

– Bare vent til ulven kommer hit til Vestfold. Eller til Nordmarka. Folk her skjønner det ikke. Det er mange som har et romantisk syn på ulven. De veit ikke hvilken trussel den er.

Dette er en by mot land-sak, der lokallag i Høyre sliter i mindre sentrale strøk om dagen.

– Det er trist, veldig leit og trist. Jeg er jo Høyre-menneske på min hals – absolutt, men denne saken betyr så mye for meg at jeg kan ikke være medlem av et parti som turer fram sånn som dette.

– Her var rovvilt-motstandere og rovvilt-elskere kommet fram til et forlik. Da er det forferdelig at statsråd Helgesen gjør det han gjør med å kjøre over forliket. Og Erna da – som forsvarer statsråden! Det skjønner jeg ikke, rett og slett.

Sjøl om Bergljot snakker som en Senterparti-representant i ulve-spørsmålet, blir det ikke noe parti-bytte. Hun blir uten partitilhørighet, med en ørliten åpning for å komme tilbake til Høyre.

– Hvis det blir en endring, ja. Da kan jeg kanskje vurdere det – ikke et sekund før.

Bergljot har ikke drøftet saken med lokallaget sitt her i Re, men heller satt inn alle krefter på å påvirke partifeller i region- og rikspolitikken.

Derfor har ikke lokallagsleder Tove Øygarden (H) snakka med Bergljot om saken, men sier følgende til ReAvisa:

– Det er uansett synd at medlemmer melder seg ut på bakgrunn av en sak aleine. Og melder man seg ut, har man heller ikke anledning til å påvirke. Så jeg håper ikke at Bergljot melder seg ut. Jeg skal ta en telefon til Bergljot i løpet av dagen og få snakka med henne.