I dag feires ti år med løpefest på Revetal

Regnet pøsa ned dagen før dagen, men på sjølvaste dagen i dag dukker sola opp: – Strålende høstvær, som alltid når det er Re-mila.

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

Re-mila ble første gang arrangert i 2014 og vokste seg kjapt stor, med godt over 1.000 deltakere flere år. Også i år er det mange påmeldt og det blir en stor løpefest på Revetal nok et år.

Vårt lokale mosjonsløp Revetal rundt, som har slagordet «mosjonsløpet for absolutt alle», har høsta mye skryt og mange lovord opp gjennom tidene.

10-årsjubileumsløpefest

ReAvisa tar en kjapp prat med Re-mila-general Erling Schjetne før årets Re-mila, ti år etter at den aller første Re-mila ble arrangert i 2014 – se bilder fra den aller første Re-mila her.

– Vi ligger godt foran fjoråret, med 30 – 40 prosent flere påmeldt, så fare for at det blir utsolgt. Ikke rekord, men vi kan gå tomme for medaljer og startnummer.

På det meste har godt over 1.000 deltakere vært med på Re-mila, totalt i alle distanser og alle klasser. Les mer her om Re-mila i ReAvisa-arkivet.

Mange spente store og små løpere

– Vi gleder oss veldig til folkefest på Revetal, med god stemning, masse publikum og masse spente store og små løpere. Til og med værgudene er med oss, som alltid.

Det konkluderer Erling med rett før start, der første startskudd går klokka 14.00 i dag søndag 13. oktober 2024.

Slik er kjøreplanen:

11:30: Sekretariatet i Revetalparken åpner for henting av startnummer

11:30: Kiosk åpner

12:30: Revetalgata stenges

13:30: Gjennomløping av løypa til Barneløpet

13:40: Oppvarming med dansere fra Heges Jazzballett

14:00: Start Barneløp

14:00: 4. klasse

14:05: 3. klasse

14:10: 2. klasse

14:15: 1. klasse

14:20: Barnehage

14:30: Start 2,5 km

14:32: Start Senior Trim 2,5 km

14:40: Oppvarming med dansere fra Heges Jazzballett

15:00: Start 5 km, 5km trim og 10 km

Puljene starter med ca 20 sek mellomrom og følger tidene til fartsholderene:

Pulje 0: Under 19:00/38:00 (ingen fartsholder)

Pulje 1: 20:00/40:00 Fartsholder: Knut Erik Østbøll

Pulje 2: 21:15/42:30 Fartsholder: Erling Schjetne

Pulje 3: 22:30/45:00 Fartsholder Frank Jakobsen

Pulje 4: 23:45/47:30 Fartsholder: Knut Nåtedal

Pulje 5: 25:00/50:00 Fartsholder: Bent Halling

Pulje 6: 27:30/55:00 Fartsholder: Kristian Jahre

Pulje 7: 30:00/60:00 Fartsholder Tone Hjelmtvedt

16:00 Premieutdeling

17:00 Arrangementet er avsluttes

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.