Alvorlig ulykke: Kom over i motgående kjørefelt

To biler med til sammen åtte personer var involvert i front-mot-front-ulykke på Bispeveien lørdag kveld.

Lørdag var det en alvorlig trafikkulykke på Bispeveien ved Valleåsen, i 19.30-tida lørdag 9. desember 2023:

Frontkollisjonen involverte to kjøretøy med totalt åtte personer, to av dem barn. Yngste barnet er bare fem måneder gammel, bekrefter politiet til NRK Vestfold og Telemark.

Med ambulanse til tre forskjellige sjukehus

– Alvorlig ulykke, de involverte er kjørt til sjukehus i tre ambulanser. Vi har assistert med behandling av de skadde, gjort begge bilene strømløse og sikra skadestedet, forteller vakthavende brannsjef Andrew C. Wright.

– En av bilene har skjena over i motgående kjørefelt og kollidert med en varebil. I personbilen satt det fem voksne og to små barn. I varebilen var bare fører av bilen. Han er kjørt til sjukehus for sjekk.

– De sju i personbilen er frakta med ambulanse til sjukehus i Drammen, Skien og Tønsberg, melder Politiet i Sør-Øst. Bispeveien var stengt etter ulykken.

Førerkortbeslag på stedet

Fører av personbilen, en mann i 30-åra, er mistenkt for å ha forårsaka ulykken, og førerkortet ble beslaglagt på stedet. Politiet etterforsker saken videre, melder de.

Personbilen med sju personer skal ha vært registrert for bare fem, ifølge NRK Vestfold og Telemark. Flere av de skadde er alvorlig skadd, men ikke kritisk.

Søndag morgen opplyser politiet til NRK at det siste de har hørt fra sjukehusene er at det ser ut til at alle de skadde kommer til å overleve.

