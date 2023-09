Blues Buddies Band er tilbake – ti år siden forrige comeback og tredve år etter oppstart

I hver avis, på nest siste side, mimrer vi tilbake til tidligere Re-tider. Og denne høsten blir det, akkurat som for ti år siden, et comeback for bygdas Blues Buddies Band.

Sjekk ReAvisa-arkivet – last ned papiravisa gratis!

For ti år siden skreiv ReAvisa utpå høstparten om det Re-gendariske partybandet: Blues Buddies Band hadde sin start i Re på starten av 1990-tallet, inspirert av filmen Blues Brothers.

Musikken var den samme, dressene de samme, bilen den samme. Et forrykende show, med andre ord!

Comeback – igjen

Bandet besto i starten av mange av de samme gutta som spilte i Convoy, som starta på musikkrommet på Revetal ungdomsskole. Men mange har rekki å være innom bandet i dets nå tredve år lange historie – stort sett bare reinger.

Og når vi nå mimrer tilbake til comebacket for ti år siden, tikker det inn et tips om at bandet igjen gjør et nytt comeback, i år:

Denne høsten skal de spille på Redninga i Horten, det skjer fredag 6. oktober 2023.

Noen år i dvale

Vi spør Bjørnar Mikkelsen, frontfigur i bandet sammen med Tom Bjørnsen, om comebacket: – Det begynner å bli ei stønn sia, ja! Du intervjuet oss før showet på Klubben i Tønsberg i 2013, tenker jeg.

Da var det comeback etter noen år i dvale, den gangen også. Så ble det enda et juleshow i 2014, og siden har det vært stille – i ni år.

Om besetningen i dag, forteller Bjørnar at de er så å si akkurat de samme som sist:

Kjører showet helt ut

– Vi er de samme som før, eneste er at vi har fått med Torgeir Gunleiksrud på trommer denne gang, ellers er det Truls Gran, Asle Tronrud, Tom Bjørnsen, Tom Erik Rønningen, Line Knudsen og meg sjøl, ramser Bjørnar Mikkelsen opp.

Framtredende navn i kulturbygda Re, i mange forskjellige settinger – helt siden de fleste av dem fant sammen på musikkrommet på Revetal ungdomsskole en gang for drøyt tredve år siden.

Nå skal de showe igjen, som Blues Buddies Band, på Redninga i Horten, og det skjer fredag 6. oktober 2023.

Sjekk ReAvisa-arkivet – last ned papiravisa gratis!

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.