Skremmende opplevelse på skoleveien: – Skolebussen krasja så glasskår spruta

En skolebuss krasja i en henger mandag morgen. Bussen skal ha kjørt videre med knuste ruter.

ReAvisa får tips om ulykken som involverer en skolebuss mandag morgen 6. februar 2023. Barn og foreldre forteller om en skremmende opplevelse.

Hengeren og bussen skal ha treffi hverandre sånn at glasskår spruta inn i bussen.

– Skremmende

– Har ikke veldig mye informasjon ennå, men det ser ut som bussen har vært borti en henger med stilas og knust ei rute, sier Trond Myhre, seksjonsleder for Kollektiv og mobilitet i VTFK. – Det skal ikke være personskade.

– Det satt unger i disse setene her, skriver en ReAvisa-tipser med bilde av seter fulle av glasskår etter smellen.

– Det var skremmende, forteller barna på bussen via flere foreldre.

Full åpning

På vei til ulykkesstedet møtte lokalavisa to andre skolebusser merka «Ikke i trafikk». Den ene var full av skoleelever. Den andre var tom. På ulykkesstedet rett sør for Fon kirke var det bare tydelige tegn på at her hadde det smelt, men ingen busser og elever.

ReAvisa har ikke fått svar fra VTFK om elevene ble flytta over til en ny buss eller ikke. Men ifølge det ReAvisa får høre, så kjørte ulykkesbussen videre med knuste ruter og full åpning – med elevene ombord.

Dette har lokalavisa i skrivende stund ikke fått svar på fra VTFK.

«Et speil ødelagt, mulig også siderute»

Den litt vel nøkterne oppdateringa fra VTFK lyder som følger: «Gjelder skolerute 1509 fra Svinevoll og til Revetal usk som har fått ødelagt ett speil, mulig at også en av siderutene har blitt ødelagt».

«Skal ha skjedd ved Fon kirke. Ny buss ble sendt fra Måkeveien da de ikke hadde noen buss nærmere».

«Mange elever i bussen, men ingen skader».

Glasskår i veien

På ulykkesstedet lå restene av ei knust rute igjen i veien, som naboer har prøvd å rydde opp i så godt de kan, – partene bare dro videre, får ReAvisa vite.

Derfor advares det mot glasskår i veibanen ved Fon kirke.

Saken oppdateres.