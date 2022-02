– Kjempeflaks at dette gikk bra!

En bil og en ATV har havna i grøfta ved innkjøringa til Bibo.

Alarmen går hos nødetatene klokka 17.35 mandag kveld 21. februar 2022:

– Melding om trafikkuhell mellom personbil og ATV.

Ser dramatisk ut

ReAvisa-tipsere forteller om to kjøretøy i grøfta og en knekt lysstolpe. De forteller at det ser dramatisk ut på ulykkesstedet og at det må være flaks hvis det har gått bra.

Og bra har det gått, utrolig nok. Politipatruljen som blir sendt til ulykkesstedet får kjapt avklart: – Vi er på stedet og i kontakt med de involverte. Ingen framstår fysisk skadet.

Folk på stedet forteller til ReAvisa om flaks i uflaks: Bilen skal så vidt ha unngått å kjøre ned ATV-en med en lokal unggutt på. Han er oppegående, frisk og rask.

Verken stolpe, lys eller ledninger har ramla i hue på noen. Han skal ha sleppi unna uten en eneste skramme.

– Et uhell, med delt skyld

ATV-en skulle inn til Bibo, samtidig som bilen bak begynte på en forbikjøring. Misforståelsen førte til et lite sammenstøt før begge kjøretøyene havna i grøfta.

Bilen har også treffi en lyktestolpe som ligger i bakken. Likevel karakteriserer politiet på stedet det som mindre materielle skader, og det er heldigvis ikke noen personskader.

– Vi ser det som et uhell, med delt skyld. Vi forlater nå stedet uten å opprette sak, forteller politipatruljen på stedet til ReAvisa.

Ambulansen kjører også avgårde, uten noen pasienter ombord.

Trafikken passerer ulykkesstedet

Veimyndighetene er varsla angående lysstolpen og ledningene som ligger på bakken.

De involverte får i oppgave å få kjøretøyene opp av grøfta sjøl.

Trafikken går som normalt forbi og er ikke påvirka av uhellet.

