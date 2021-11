To menn ble fotgjengere etter å ha kjørt alt for fort i 60-sona.

Det var i det korte tidsrommet fra klokka 22.20 til 23.05 fredag kveld 19. november 2021 at UP hadde 60-sona på Gjelstadveien under kontroll:

– To beslag av førerkort, melder Utrykningspolitiet: – En målt til 92 km/t og en til 93 km/t.

– De som mista førerretten var en mann i tenårene og en mann i 40 årene. Begge fra Vestfold.

