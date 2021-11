To brannutrykninger på to dager til Revetal

Både torsdag og fredag slokka brannmannskap brann på Revetal, først på et kjøkken, så i en garasje.

Forrige uke, også i Re: Bolighus overtent.

To brannutrykninger to dager på rappen til Revetal denne uka, torsdag 18. november og fredag 19. november 2021:

Veldig, veldig nære

Torsdag gikk alarmen rett før klokka 18.00 på kvelden: Det hadde tatt fyr i olje i ei gryte – og beboerne hadde fått kasta gryta ut av kjøkkenet og boligen.

– Vi kjørte fram for å kontrollere at ilden ikke hadde spredd seg via ventilatoren til bygningen. Det hadde vært veldig, veldig nærme, men hadde gått bra, rapporterte brannmester Jardar Aftret.

– Vi snakka med beboerne og ble enige om at de blir ved grytene når de lager mat, og for ekstra sikkerhet skulle de kjøpe komfyrvakt. Den kutter strømmen når det er fare for brann.

Garasjebrann oppdaga av naboer

Så gikk alarmen igjen fredag rett over klokka 14.00: Brannmannskap fra alle tre stasjoner under Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) rykket ut til Revetal 3:

Brannen i en garasje ble oppdaga av folk på stedet som så røyk, og de ringte 110 med en gang. – Meget bra, da beboerne ikke var hjemme, skryter vakthavende brannsjef Hedin Gibbons:

– Vi starta slokking med skjærslukker gjennom garasjeporten, åpna deretter porten og slokka resten. Brannen starta i en dieselbil.

Les flere saker fra politiloggen i Re.