Skulle reist verden rundt med Kvelertak: – Fram til nå har jeg tenkt at dette er en midlertidig krise. Men ikke nå lenger. Nå er det krise!

– Dette hadde blitt året for meg. 2020 var helt fullbooka, sier reingen som er produksjonsleder og turneleder for Kvelertak. Men uten en eneste spillejobb siden mars er alt snudd på hodet. I verste fall også økonomisk, hvis regjeringa får det som den vil.

Onsdag denne uka stiller Christian Junge (40) seg solidarisk med et streikende kulturarbeidere over hele landet.

De demonstrerer foran Stortinget for framtida til fagarbeidere innen kulturfeltet, og kulturbygg i hele landet skal farges i rødt lys under parolen «Rødt farenivå for kulturbransjen i Norge».

Var i Budapest da alt bråstoppa

På grunn av strenge restriksjoner på antall demonstranter, følger Junge demoen hjemmefra i Bringebærstien i Brekkeåsen. Han er vant til å være på farta verden rundt, men ikke nå om dagen.

– Jeg hadde 2020 helt fullbooka, og var i gang med europaturne med Kvelertak da alt bråstoppa i mars. Da var det å avbryte alt, pakke ned konserten i Budapest, og bare glede seg til ting er i gang igjen, forteller Junge til ReAvisa.

Han reiser verden rundt som profesjonell lyd- og lysmann. De siste åra som produksjonsleder og turneleder.

Lyd, lys og musikk har vært hobby hele livet, og jobb de siste åtte åra.

Vraker kompensasjonsordninga

Frykten for at fagfolk rømmer bransjen er helt reell. Sjøl må Junge se seg rundt etter andre jobber, hvis regjeringa vinner fram med forslaget om å vrake kompensasjonsordninga som ble innført i april.

– Fram til nå har jeg tenkt at dette er en midlertidig krise. Men ikke nå lenger. Nå er det krise, sier Junge. Han har kommet seg gjennom den vanskelige tida, takket være kompensasjonsordninga. Som er foreslått stoppa fra 1. november.

Kulturministeren gikk langt i å love å ta godt vare på kulturbransjen gjennom ei tid helt uten jobber. For i kulturbransjen er det fortsatt helt bom stopp.

Regjeringas innstilling er å erstatte en ordning som funker og treffer bra, ifølge bransjen, med ei pakke med mer diffuse ordninger.

Massiv kompetanseflukt

– Da vil bransjen tappes for fagfolk, og det blir en massiv kompetanseflukt. Det er jo følgene av det som er foreslått, sier en skuffa Christian Junge.

Ekstra ille er det for de som eksporterer norsk musikk – som Junge gjør. Dette året skulle Kvelertak spille rundt omkring i Europa og verden.

Det finnes ordninger som kompenserer for bortfall av inntekter ved avlyste arrangement i Norge, ikke utlandet. Her blør Junges oppdragsgivere ekstra.

– Skal norsk kultur eksporteres til utlandet, så må vi kompenseres så vi ikke mistet det fantastiske skyvet vi hadde, mener Junge i prat med ReAvisa.

Drømmejobben står i fare

Reingen er fortvila. Først og fremst fordi han ikke er skapt for å gå hjemme, han er vant til å jobbe fra morgen til kveld i et vanvittig tempo.

– Vi er på jobb 15 – 16 timer om dagen. Det er jo ikke bare gøy, det er en jobb. Men jeg driver jo med det fordi jeg digger det.

– Det er drømmejobben for meg, forteller Junge.

Nå frykter han å ikke ha noen jobb å komme tilbake til etter koronaen.

Økonomiske bekymringer

Etter regjeringas snuoperasjon kommer de økonomiske bekymringene på toppen. – Det koster å ha et firma gående. Hvis korona-kompensasjonen faller bort, må jeg finne meg noe annet å gjøre.

Og det er akkurat det bransjefolk og støttespillere som skal demonstrere frykter at Junge og flere med han gjør:

«Ordningen som ble innført i april har så langt truffet godt og sørget for at teknikere og musikere har overlevd korona-krisa fram til nå», skriver arrangøren i en pressemelding.

Må videreføres til korona-krisa er over

«Det er derfor kritisk for bransjen at regjeringa avvikler en ordning som faktisk fungerer. Meldinga fra hele kultur – og eventbransjen er klar: Regjeringa må stå løpet ut og videreføre kompensasjonsordningen fram til korona-krisa er over!»

«Med regjeringas vedtak står mange mennesker i bransjen nå ved et veiskille: Søke om sosialhjelp eller skifte bransje. For alle som gleder seg til å gå på festival, idrettsarrangement, konserter og teaterforestillinger når korona-krisa er over, er dette svært dårlig nytt».

«Om ikke regjeringa snur i denne saken, vil store deler av kultur- og eventbransjen utraderes. Hvem skal da skape arrangementene når samfunnet åpner opp igjen og kulturbyggene skal fylles med opplevelser?»

Målet er å overleve

– Jeg er fortsatt fullbooka – den dagen ting åpner opp igjen, forteller Junge. – Men jeg skal overleve fram til da, også. Firma, også. Det skjer ikke sånn som ståa ser ut nå. Detta er blodig alvor.

Jobben i korona-tid har begrensa seg til to streaming-konserter med Kvelertak. – Det er jo ingenting! Vi får jo ikke lov til å jobbe. Vi kan ikke jobbe.

– Da mener jeg regjeringa må stå ved det de lova. Sørge for at bransjen overlever korona-krisa, understreker Junge.

– Jeg gleder meg veldig til å kunne jobbe igjen. Det er jo alt jeg vil.

Regjeringa: Mange bransjer tar seg opp

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har hatt ansvaret for ordninga som nå er foreslått stoppa. Statssekretær Vegard Einan (H) sier om tilsvarende kritikk fra kulturarbeidere i Aftenposten (ekstern lenke):

– Vi ser at i løpet av sommeren og høsten har aktiviteten og verdiskapingen i mange bransjer tatt seg opp. Det gjelder også for flere frilansere og selvstendig næringsdrivende, sier han til avisa.

Samtidig peker han på at utviklingen i norsk økonomi er skjør. – Smittesituasjonen kan raskt endre seg. Regjeringa følger situasjonen nøye og vurderer hvilke tiltak som er nødvendige.

Verdensomspennende aksjon

Markeringene onsdag 30. september er en del av den internasjonale #wemakeevents- og #redalert-bevegelsen.

Det er en bevegelse som har spredd seg fra USA hvor kultur- og eventbransjen står i de samme problemene rundt om i verden som her hjemme.

Det vil bli markeringer rundt om i landet fra klokka ti på formiddagen til ti på kvelden.

I tillegg til demonstrasjoner, skal kulturhus farges rødt.

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.

Les mer om kultur og musikk i Re.