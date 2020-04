Kappkjøring i 200 km/t og flere førerkortbeslag

I løpet av helga har politiet stoppa flere biler på E18 i forbindelse med det de mistenker er kappkjøring på offentlig vei.

Den ene meldinga etter den andre tikka inn i løpet av helga, fra Politiet i Sør-Øst som holdt et øye med E18 gjennom Vestfold.

Flere ble fotgjengere etter å ha kjørt for fort – både der det er 110-sone, og ved veiarbeid der hastigheten var satt ned til både 70 og 50 km/t.

Fartsovertredelser både her og der

– Politiet har målt hastigheter på over 200 km/t. Flere har fått sine førerkort beslaglagt på stedet.

Et gjentakende problem er for høy hastighet på Høyjordveien. Her kjører fortsatt den ene bilisten etter den andre for fort forbi UPs laserkontroll, på det samme faste stedet som i flere år nå.

Søndag kveld 20. april var resultatet tre forenkla forelegg, der høyeste målte hastighet var 79 km/t i 60-sona.

Les flere saker fra politiloggen i Re.