EM-gull og bursdag på samme dag: – Den desidert beste bursdagsgaven fikk jeg av bikkjene!

– Jeg er veldig stolt av hva bikkjene får til, og hva vi får til sammen!, sier den ferske europamesteren, som tok EM-gullet på sin egen 17-årsdag.

Maren Emilie Leegaard (17) fra Andebu er elev på toppidrettslinja på Re videregående skole og satser for fullt på hundekjøring.

Etter mange knallgode plasseringer både nasjonalt og internasjonalt, nådde Maren Emilie og det norske landslaget nye historiske høyder i EM i Sverige sist helg.

Alt klaffa!

Slik oppsummerer Maren Emilie EM 2020 i Åsarna sjøl, hennes andre år som senior:

– Jeg føler at dette var et mesterskap, der alt klaffa for oss. Det var ei løype som passa mitt team veldig bra, været og forberedelsene har også vært på vår side.

– Å komme hjem med to gull og et sølv er langt over egne forventninger. Jeg er veldig stolt av hva bikkjene får til og hva vi får til sammen!

Skadet hund i EM-oppkjøringen

Det var langt ifra noen selvfølge at EM skulle gå så godt som det faktisk gjorde:

– Jeg fikk en skadet hund to uker før EM, og endte opp med å sette inn reservehunden min. Ambisjonene var ikke så høye, jeg håpet selvfølgelig på pallplass, men hadde vært fornøyd med topp-fem.

– Første dagen tryna jeg og fikk en stopp, likevel leda jeg med 12 sekunder, sjøl om jeg følte at jeg mista litt på den tryninga.

EM-gull og bursdag på samme dag

– På dag to starta jeg først, og jeg gjorde alt for å ikke falle nedover på lista. Vi kom inn med en sterk tid, og venta spent på de andre tidene, forteller Maren Emilie.

Og etter hvert som den ene konkurrenten etter den andre klokka inn bak Re VGS-jenta, så klatra hun helt til topps!

– Jeg hadde raskeste tid helt til siste slutt, og vant sammenlagt med tjue sekunder. Jeg hadde også bursdag denne dagen, det var ganske spesielt!

Fantastisk bursdagsgave fra bikkjene

– Den desidert beste bursdagsgaven fikk jeg av bikkjene!, jubler Maren Emilie. Dette er en sport der menneske og dyr skal være i perfekt harmoni. Og det var Maren Emilie, sjøl med reservehunden.

Dagen etter bursdagstriumfen, kjørte Maren Emilie fellesstart. Her starta hun på første rekke. – Jeg kom ut som nummer fem, og klatra sakte, men sikkert oppover i feltet.

– Vi kom i mål 0,5 sekunder bak vinneren, etter et intenst løp med mye spenning – både for oss som kjørte og publikum.

Tok Norge inn til EM-gull

Etter knallgod innsats – nok en gang – ble Maren Emilie tatt ut til Norges førstelag på stafetten. Og ikke nok med det – Andebu-jenta skulle avslutte med sisteetappen for Norge.

De første etappene skaffa Maren Emilie en god start på ankeretappen: – Jeg kom ut rett etter det ledende laget. Vi ble liggende tre lag i spissen, som alle ville først.

Der bytta de på å lede i tre kilometer, men så fikk Maren Emilie nok og bare pusha og pusha på og holdt ledelsen helt inn til mål.

Veldig fint å gå på toppidrett på Re VGS

– At vi tok med oss et norsk EM-gull i stafett også, det hadde jeg aldri trodd, sier en jublende glad Re VGS-elev.

– Det er veldig fint å gå på Re VGS, og kombinere skole med sportslig satsing. Jeg går idrettsfag med toppidrett og får lov til å bruke en del toppidrettstimer hjemme, for å trene hund.

– Fravær til samlinger og løp er heller ikke noe problem, noe som gjør det enklere for meg å holde på med det jeg driver med.

Trening fem dager i uka

I fjor fortalte Maren Emilie om den spede starten på en fantastisk karriere: – Bestefar er en viktig støttespiller. Da jeg var mindre tok han meg med på et løp, og etter det var jeg helt hekta.

Miljøet for hundekjøring er veldig bra, sjøl om det er et lite miljø. – Det går med mye tid til trening, så det er godt at noen av de beste vennene er i samme

miljø.

Hundene trenes opp til fem dager i uka og koses og stelles med en til to timer hver dag.

Her kan du se Maren Emilie i aksjon (i spannet på høyre side med nummer 7):

