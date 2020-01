Torgeir Waldemar erklærer sin kjærlighet til musikken

For Torgeir Waldemar er alle gode ting både en, to og tre. Akkurat som det første og det andre, treffer også dette tredje albumet midt i hjertet.

Torgeir Waldemar Engen (45), opprinnelig fra Jarberg i Ramnes, nå bosatt i Oslo, kom seint, men godt:

Som 40-åring slapp han sitt debutalbum likelydende sitt artistnavn «Torgeir Waldemar», og fikk kjapt gode kritikker og en trofast fanskare.

Også her hjemme i Re, hvor han har spilt flere ganger. Sist på Rockstream-festivalen i fjor.

Tre Spellemann-nominasjoner på to album

For debutalbumet ble han nominert til Spellemannprisen 2014 i klassene country og årets nykommer.

Han ga ut sitt andre album «No Offending Borders» i 2017, og ble nominert til Spellemannprisen 2017 i klassen rock.

Så dette er ikke dette en smågutt i musikkbransjen. På kort tid har han rett og slett blitt et stort navn. Musikknettstedet Feedback har kåret det forrige albumet hans til det forrige tiårets beste plate:

«Dritgod på gitar. Fantastisk god å synge. Sjukt bra på låtskriving. Han har laga alle de skivene Neil Young ikke lenger er i stand til, men likevel har lyst til å lage. Og han skriver skarpe tekster og fremfører dem som om det gjelder liv. Og det gjør det jo. Live drar han sågar musikken opp ytterligere et hakk.

Torgeir Waldemar har laga den beste skiva som ble laget på norsk jord i hele tiåret vi nå legger bak oss», ifølge musikknettstedets Egon Holstad.

Mer av alt

Dermed lå lista høyt foran denne tredje albumutgivelsen, men Torgeir river så absolutt ikke. Han svever over lekende lett, høy på kjærligheten til musikken.

Den musikalske horisonten utvides, og det kjøres på med mer av alt – også det du ikke trodde du skulle få.

Som for eksempel avslutningssporet: En monoton komposisjon, likevel dynamisk og fengende, og ikke minst barsk, «Black ocean», får i løpet av ett snaut kvarter langt lydspor både bongotrommer, vaskebrett (? – hvert fall en slags raspelyd), full vreng på gitarforsterkeren, suggerende (diss-)harmonier, krasjsymbaler, med mer.

Åpningsangen er den godt kjente singelen «Leaf in the wind», som allerede står godt på egne bein. Her blir den en del av en helhet. Den største overraskelsen er kanskje «Heart and gold», en veldig gladpoppete låt ut fra startgropa.

Detta blir helt rått live!

De åtte spora på litt over tre kvarter som til sammen utgjør «Love» er å finne på Spotify og andre strømmetjenester fra og med i dag, fredag 17. januar 2020.

Og det er så absolutt verd å sjekke ut en av Re sine store musikalske sønner.

Det skulle ikke forundre oss om det blir en ny Spellemann-nominasjon for tredjealbumet.

Så er det bare å glede seg til å høre dette live – Torgeir Waldemar er kjent for å trøkke litt ekstra te’, spesielt med fullt band. Første anledning i nærheten av Re blir på Stasjonen i Tønsberg lørdag 8. februar. Og da med band.

Les mer om Torgeir Waldemar.

Les mer om kultur og musikk i Re.